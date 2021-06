Deschamps: Portugália ellen a magyarok szerezték az első, érvénytelenített gólt

2021. június 18. 14:58

Didier Deschamps, a világbajnok francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar jól felépített, hatékonyan játszó csapat, így nehéz mérkőzésre számít szombaton a Puskás Arénában a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon.

Paul Pogba és Didier Deschamps szövetségi kapitány a francia válogatott edzésén a Puskás Arénában 2021. június 18-án. A koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjában szereplő francia válogatott Magyarország ellen lép pályára június 19-én Budapesten. MTI/Kovács Tamás

A szakember a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón kiemelte: a magyarok olasz edzője, Marco Rossi szerkezetileg nagyszerű együttest épített fel, ráadásul ellenfelük a hazai közönség támogatását is élvezheti majd, ami ugyancsak sok pluszenergiát jelenthet számára.



"Ne felejtsük, Portugália ellen a 84. percig 0-0-ra álltak, sőt, ők szerezték az első, utólag érvénytelenített gólt. Hasonló mérkőzésre számítok, veszélyes ellenféllel találkozunk" - elemezte a magyar csapatot a játékosként és edzőként is világbajnok tréner.



Megjegyezte, a korai, 15 órás kezdés miatt a németekkel szembeni, 1-0-ra megnyert nyitómeccs óta némileg át kellett alakítaniuk a napi rutinjukat, de - amint azt a kapus Hugo Lloris is kiemelte - a játékosok a klubcsapataikban hozzászoktak a korai mérkőzésekhez, így ez nem jelent külön nehézséget számukra.



"Másfajta gárdával találkozunk, mint a német voltak, de fontos, hogy jól kezdtünk. Az akkori teljesítményünket kell folytatni, illetve még inkább javítani. Amellett, hogy hátul ismét stabilan kell játszanunk, elöl gólra törően kell fellépnünk" - fogalmazott Deschamps.



A szakvezető újságírói kérdésre külön kitért az FC Barcelona támadójára, Antoine Griezmannra, aki a francia válogatottban sorozatban 50. mérkőzésén léphet pályára szombaton. Deschamps kiemelte, a csatár az együttes egyik vezére, aki amellett, hogy rengeteget segít a védekezésben, az ellenfél kapuja előtt képes eldönteni az összecsapásokat góljaival, gólpasszaival.



Lucas Hernandez és Benjamin Pavard kisebb sérülésével kapcsolatban elmondta, mindketten játékra készek, így ha úgy dönt, kezdőcsapatba jelölheti őket. Kiemelte, meccsről meccsre gondolkoznak, így egyelőre az első budapesti találkozójukra koncentrálnak és nem foglalkoznak a jövő szerdai, címvédő portugálok elleni összecsapással.



"Szeretnénk másodszor is nyerni, mert bár a nyitómeccs fontos, az csak az első lépés az úton. Mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk a játék minden aspektusában, csapatszinten és egyénileg is előre lépni" - fogalmazott Deschamps.



Hugo Lloris, a francia válogatott kapusa kiemelte, nagy örömmel tölti el őket, hogy várhatóan közel telt ház előtt léphetnek majd pályára, ugyanis a szurkolók a labdarúgás fontos elemei.



"A portugálok ellen csak egy kicsi extra hiányzott a magyaroknak, biztos vagyok abban, hogy arra fognak törekedni, hogy most ez is meglegyen. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak, látszott, együtt vannak, energikusak, az utolsó percekig kiválóan játszottak. Nem becsüljük le őket, igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni rájuk, a cél, hogy ismét három pontot szerezzünk" - jelentette ki a Tottenham Hotspur hálóőre.



Kijelentette, a németek elleni sikerből sok önbizalmat merítettek, azon az úton szeretnének továbbmenni, amin ott elindultak. Meglátása szerint annyiban más lesz a magyarok elleni találkozó, hogy többet lesz náluk a labda, így elsősorban rajtuk fog múlni, hogy mit kezdenek vele.



"Precízen kell passzolnunk, jól kell mozognunk az üres területekre. Az előző találkozón nem mindig sikerült megtartanunk a labdát, de amikor az ellenfél térfelén voltunk, megmutattuk, milyen veszélyesek tudunk lenni. Fontos, hogy a rögzített helyzeteknél is nagyon figyeljünk, mert a magyarok erősek ebben a játékelemben" - mondta a kapus.



A magyarok - akik a portugálok elleni 3-0-s vereséggel kezdték az Eb-t - szombaton 15 órakor találkoznak az első fordulóban a németeket 1-0-ra felülmúló, vb-címvédő franciákkal a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata jövő szerdán a németek ellen, Münchenben zárja a csoportkört.



MTI