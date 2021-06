Kaczynski: orosz kibertámadás ért vezető lengyel politikusokat

2021. június 18. 15:22

Széleskörű kibertámadás érte a legfontosabb lengyel politikusokat, a lengyel és szövetséges titkosszolgálati elemzések szerint a támadás az Oroszországi Föderáció területéről indult - közölte pénteken Jaroslaw Kaczynski lengyel kormányfőhelyettes, a kormánypárt elnöke.

Kaczinsky munkatársával a számítógép előtt – imgflip.com

Az információt későbbi sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki miniszterelnök is megerősítette, és felhívta a lengyeleket, hogy ne adjanak hitelt a következő napokban várhatóan terjesztett álhíreknek.



Kormányfőhelyettesként a nemzetbiztonsági és védelmi ügyek felügyeletéért felelős Kaczynski hivatalos közleményében megírta: a kibertámadás a legfontosabb lengyel tisztségviselők, miniszterek, különféle irányultságú tömörülések parlamenti képviselői ellen irányult.



Beszámolt arról is, hogy az ügyet továbbra is vizsgálják, rögzítik a bizonyítékokat, a támadás által érintett személyeket pedig a rendőrség tájékoztatja a további teendőkről, a többi között e-mailfiókjuk védelméről.



Kaczynski megfontoltságra kérte a lengyeleket, arra, hogy "ne keveredjenek bele a különféle irányultságú politikusok ellen irányuló műveletbe", melynek "egyik fő célja az, hogy megtámadja a lengyel társadalmat, destabilizálja az országot".



A kibertámadások témája múlt hét óta foglalkoztatja a lengyel közvéleményt, akkor a kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk számolt be a közösségi médiában arról, hogy feltörték e-mail és Twitter-fiókját, valamint a feleségéét is.



Dworczyk esete nyomán szerdán zártkörű ülésen tárgyalt a szejm a kibertámadásokról. Ezt követően Piotr Müller kormányszóvivő közölte: a lengyel politikusok a következő hetekben egy dezinformációs támadás célpontjává fognak válni, a lengyel titkosszolgálatok e kapcsán megfelelő lépéseket tesznek.



MTI