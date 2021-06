Futball: a DVSC-nél közel a megegyezés Dzsudzsákkal

2021. június 18. 16:09

Bódi Ádám és Ugrai Roland szerződését is meghosszabbították az élvonalba egy év után a másodosztály bajnokaként visszajutott DVSC labdarúgócsapatánál.

A hajdúsági klub péntek délutáni sajtótájékoztatóján Tőzsér Dániel sportigazgató a korábbi válogatottak kapcsán kiemelte: a 30 éves Bódi újabb három évre írt alá, míg a 28 éves Ugrai - aki tavasszal érkezett Debrecenbe - egy plusz két évre kötelezte el magát.



Hozzátette: Soltész Dominik személyében a Honvéd akadémiáján nevelkedett támadó középpályást igazoltak, a 20 éves futballista legutóbb kölcsönben Ajkán szerepelt, és most egy plusz három évre írt alá.



Tőzsér kitért Dzsudzsák Balázs debreceni jövőjére is. A sportvezető hangsúlyozta: "közel a megegyezés" a korábbi válogatott játékossal, aki megkezdte a felkészülést a következő idényre.



A sportigazgató elárulta: további kiszemelt játékosok is vannak, akikkel jó ütemben haladnak a tárgyalások.



A debreceniek július 8. és 17. között Telkiben edzőtáboroznak.



MTI