EURO-2020 - Rossi: tökéletes játékra lesz szükség a franciák ellen

2021. június 18. 17:08

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapatának tökéletesen kell játszania szombaton a világbajnok franciák ellen a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon.

Az itáliai mester – mlsz.hu

Az olasz szakvezető a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, az ellenfélnek húsz világklasszis játékosa van, így nehéz megmondani, milyen összeállításban lép majd pályára.



"A franciák vélhetően hét mérkőzésre készülnek, így lehet, hogy lesznek pihenő játékosaik. Ami minket illet, nem lehetünk fáradtak a torna negyedik napján, mindent megtettünk annak érdekében, hogy fittek és kipihentek legyünk. Nem szeretnék senkitől olyat hallani, hogy fáradt, tüzesnek kell lennünk, nem lehetnek ürügyek és kifogások" - fogalmazott a tréner annak kapcsán, hogy a portugálokkal szembeni keddi összecsapás mennyit vett ki együtteséből.



A rivális egyik legjobbjával, Kylian Mbappéval kapcsolatban kijelentette, "földöntúli tehetségű" labdarúgó, akivel szemben - mint ahogy a teljes francia válogatottal szemben - tökéletes játékra lesz szükség.



"Franciaország biztos, hogy győzelemre fog játszani szombaton, ugyanakkor mi is nagyon szeretnénk jó eredményt elérni. Ennél is fontosabb azonban, hogy folytassuk a fejlődést, amin azóta átmentünk, mióta átvettem a csapatot. Sok területen javultunk, de az ilyen szintű ellenfelek komoly kihívás elé állítanak minket" - fogalmazott a kapitány, aki szerint a válogatott ezúttal is a végsőkig harcolni fog.



A várható nagy meleget illetően azt mondta, ez mindkét együttest egyformán érinteni fogja, igaz, várhatóan a magyar játékosoknak kell majd többet labda nélkül futniuk, így szükség lesz arra, hogy okosan osszák be az energiájukat.



"Az előző összecsapás utolsó hét-nyolc perce pszichológiai szempontból hagyott nyomot, de ahogy már korábban is mondtam, ezt magunk mögött kell hagyni, ezzel már nem szabad foglalkoznunk, tovább kell lépnünk, nem nyalogathatjuk a sebeinket. Még két fontos találkozó vár ránk, amelyek közül egyelőre az elsőre koncentrálunk" - fogalmazott Rossi, aki szeretné, ha játékosai büszkévé tennék a szurkolókat és az egész országot.



A taktikával kapcsolatban úgy fogalmazott, apróbb változtatásokkal ugyan, de hasonlóan fognak pályára lépni, mint a portugálok elleni találkozón.



"A labdarúgás attól függetlenül, hogy az utóbbi időszakban sok új taktikai és játékfilozófiai elem jelent meg, továbbra is egyszerű játék: ha támadnak, védekezned kell, ha nálad van a labda, neked kell támadni. Szombaton meglátjuk, mennyire vagyunk jók támadásban, illetve a franciák mennyi területet fognak nekünk hagyni" - nyilatkozott Rossi. Meglátása szerint kulcsfontosságú lesz, hogy a franciák villámgyors szélsői előtti teret mennyire tudják majd leszűkíteni.



Nego Loic, a magyar válogatott francia származású játékosa kiemelte, nagyon különleges lesz számára a szombati összecsapás, mert bár a családja nagy része Franciaországban van, ő most maximálisan arra koncentrál, hogy Magyarországot képviselje.

A Párizsban született, a Nantes-i akadémián futballozni tanult magyar válogatott játékos, Nego Loic – mlsz.hu

"Én most itt vagyok, itt élek, ez az a csapat, amelyért harcolni fogok" - tette hozzá.



A magyarok - akik a portugálok elleni 3-0-s vereséggel kezdték az Eb-t - szombaton 15 órakor találkoznak az első fordulóban a németeket 1-0-ra felülmúló, vb-címvédő franciákkal a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata jövő szerdán a németek ellen, Münchenben zárja a csoportkört.



MTI