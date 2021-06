Libanonban magyar támogatással felépült kulturális központot avattak

2021. június 18. 19:38

A magyar kormány 2,2 millió dollárral támogatta annak a keresztény kulturális és szakképzési központnak a felépítését Libanonban, amelyet hivatalosan pénteken adott át a magyar kormány képviseletében Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős magyar államtitkár, illetve Besara Butrosz ar-Rai libanoni maronita pátriárka.

Az államtitkár az MTI-t telefonon tájékoztatva kiemelte, hogy a kulturális és szakképzési központ a politikai, gazdasági és egészségügyi válság által sújtott, hátrányos helyzetű helyi keresztény közösség megerősödését és újjáéledését szolgálja. A közel-keleti és libanoni kereszténység támogatásán, a magyar szolidaritás kézzelfogható kifejezésén túl a projekt a magyar politikai érdekeket is szolgálja.



Libanonban jelenleg is 2 millió háborús menekült tartózkodik, ezért a válság esetleges további mélyülése esetén nemcsak ők, hanem a libanoni emberek is elmenekülnek majd az országból, amely tovább erősítené az Európába irányuló illegális migrációt. Ezért magyar stratégiai és nemzeti érdek is a helyi közösség támogatása és megerősítése, a kulturális keresztény örökség védelme.



Az államtitkár kifejtette, hogy a kormány Hungary Helps programja keretében Magyarország évek óta támogatja a közel-keleti térségben (Irak, Libanon, Szíria) a helyi keresztény közösségek megmaradását kórházak, iskolák és templomok újjáépítésével. Mint hangsúlyozta, a Hungary Helps az "érző szív és a józan ész" programja. Az érző szív programja, mert az együttérzésünkkel a szolidaritásunkat fejezzük ki az üldözött keresztények és a bajba jutott emberek iránt, de a józan ész programja is, hiszen a migráció csökkentése is a magyar kormány célja. Nem a bajba jutott embereket kell Európába hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. A most felavatott központ elősegíti, hogy a keresztény fiatalok és nők is szakmát tanuljanak, később pedig helyben találjanak munkát és boldoguljanak - tette hozzá.



Azbej Tristan azt is aláhúzta, hogy a koronavírus-járvány okozta magyarországi gazdasági és egészségügyi kihívások nagyban nehezítették a humanitárius támogatási programok végrehajtását. A magyar kormány mindenekelőtt a magyar emberek védelmére összpontosított, és csak ezt követően tudtuk újraindítani a humanitárius támogatási programjainkat. A közel-keleti térségben a járványnak nemcsak az egészségügyi hatásai voltak súlyosak, hanem a gazdasági hatásai is: a mélyszegénység mellett megjelent az éhezés is. Az államtitkár kiemelte, hogy a Hungary Helps program működésének alapelve, hogy mindig a támogatott helyi közösség tényleges, valódi szükségleteihez igazodik.



A magyar delegációt a libanoni maronita pátriárka hívta meg, és fogadta Bejrútban. Azbej Tristan elmondta: a pátriárka a legnagyobb köszönet hangján szólt Orbán Viktor miniszterelnökről és a szolidáris magyar társadalomról. Aláhúzta, hogy a magyar támogatás a jövőbe és a megmaradásukba vetett hitüket erősíti.



A pátriárka a tárgyalások során beszámolt arról, hogy a válsághelyzet miatt a libanoni egészségügyi rendszer mellett az oktatási rendszer is súlyos problémákkal küzd: bezárnak az iskolák, illetve a fiatalok nem tudják kifizetni a tandíjat. Ezért a pénteki tárgyalások fényében a magyar kormány megfontolja, milyen módon tudná támogatni és megerősíteni a libanoni keresztény oktatási rendszert - tájékoztatta az MTI-t az államtitkár.

MTI