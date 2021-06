Bóka Olivér a VaMaDiSz új elnöke

2021. június 18. 22:15

Új személyek töltik be a Vajdasági Magyar Diákszövetség tisztségeit, a cél viszont a régi. Támogatni a vajdasági magyar diákokat, egy összetartó közösséget kovácsolni, programokat szervezni. Bóka Olivér lett a szervezet új elnöke, adta híról a Pannon RTV.

Nemcsak új elnökséget választott a VaMaDiSz, hanem egy generációváltás történt a szervezetben.

Sóti Attila, 2014 óta töltötte be a VaMaDiSz elnöki posztját. Elnöksége alatt, 2015-ben a szervezet keresetet nyújtott be az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara ellen, mivel az intézmény a tartományi rendelet ellenére sem volt hajlandó magyar nyelven is lehetővé tenni a felvételi vizsgát. Öt évvel később és 4 vegyes eredményű bírósági per után, szerinte a helyzet rosszabbodott. A múlt héten ugyanis, a Legfelsőbb Semmítőszék megsemmisítette a bíróság első- és másodfokú ítéletét.

Sóti Attila leköszönő elnök: „Úgy gondolom, hogy 2020. után, ez nem normális, hogy az Újvidéki Egyetem bármelyik karán arról kell beszélgetni, hogy nemzeti kisebbségek ellen van egy hozzáállás vagy gondolkodás, egy nemzeti alapú diszkrimináció, még ha per pillanat a szerb igazságszolgáltatás csúcsa az nem egyértelmű abban, hogy ezek a diszkriminációk megtörténhetek-e.”

A VaMaDiSz folytatni fogja a harcot ebben az ügyben, Bóka Olivér vezetésével. Az új elnök sok újítást is tervez. „Szeretnénk a jövőben közelebb kerülni a fiatalokhoz, új programokat kitalálni. Ahogy a generációk változnak, úgy az igények is, és ezekhez az igényekhez nekünk tartanunk kell magunkat, ezt követni kell, és ezen kell javítani és ezen törekszünk változtatni, és fejlődni” – mondta Bóka Olivér.

A koronavírus-járvány csillapodásával, beindultak a VaMaDiSz által szervezett programok. A legközelebbi akciójuk a június 23-a és 25-e közötti Have 4 u, ahol a jövendőbeli egyetemisták beiratkozását segítik majd.

vajma.info