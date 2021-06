Perzselő hőhullám sújtja az Egyesült Államok nyugati részét

2021. június 18. 23:49

Az Egyesült Államok több nyugati államában is hőmérsékleti rekordok dőlnek meg a perzselő hőhullám következtében, amely fokozza a bozót- és erdőtüzek veszélyét és súlyosbítja az életveszélyes aszályhelyzetet - számolt be pénteken az amerikai sajtó.

Újabb csúcsok dőltek meg Arizona, Utah, Colorado, Nevada, valamint Kalifornia államban, ahol Gavin Newsom demokrata kormányzó veszélyhelyzeti nyilatkozatot adott ki az energiahálózat kapacitásával kapcsolatos aggályok miatt. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) időjárás-előrejelzési központja bejelentette, hogy a kaliforniai Halál-völgyben (Death Valley) 53,3 Celsius-fokot mértek.



A sivatagos völgy tartja a valaha a Földön regisztrált legmagasabb hőmérséklet rekordját 56,7 Celsius-fokkal, amelyet 1913-ban mértek. Ezt az adatot sokan vitatják, de az NWS tavaly egy 54,4 Celsius-fokos csúcsot is mért a Halál-völgyben, amelyet a Meteorológiai Világszervezet (WMO) minden idők harmadik legmelegebb hőmérsékleteként könyvelt el.



A szakemberek előrejelzése szerint pénteken Nevada államban, Las Vegasban szintén rekordot dönthet a hőség. Az NWS szerint a hőmérséklet akár a 45,6 Celsius-fokot is meghaladhatja, amellyel egy 1940-es rekordot döntenének meg.



A WMO a közleményében megjegyezte, hogy "a szélsőséges hőmérsékleti adatok az egyre gyakoribb és egyre intenzívebb hőhullámokkal egyetemben az éghajlatváltozás okozta trend részei". A klímakutatók továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a hosszabb időtartamú és a súlyosabb hőhullámok természetes részét fogják képezni az időjárásnak.



"Ha nedves a talaj, a hőhullámok nem annyira veszélyesek" - mondta pénteken az amerikai AP hírügynökségnek Park Williams, a Kaliforniai Egyetem éghajlattal és tűzesetekkel foglalkozó tudósa.



"Ha viszont száraz a föld, akkor rendkívüli kockázatnak vagyunk kitéve" - tette hozzá.



A kaliforniai tűzoltóság arra figyelmeztetett, hogy a nyugati államban 2021-ben "a tavalyi évhez képest tovább nőtt a tűzesetek és a leégett hektárok száma". Csak Kalifornia államban 2020-ban 4,2 millió hektáron pusztított bozót- vagy erdőtűz.



MTI