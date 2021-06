Az Egyesült Államok továbbra is diktálni akar

2021. június 19. 17:45

Európa országai számarányukat tekintve felülreprezentáltak a világ legfejlettebb országait tömörítő G7 csoportban. A hetek között Németország, Franciaország és Olaszország vezetője is ott ül. Két évvel ezelőttig a britek is ide sorolódtak még. Az Európai Unió vezető tisztségviselői révén helyet kapnak a tárgyalóasztalnál, igaz nem teljes jogú tagként. Az asztalnál ott van még az Egyesült Államok, Kanada és Japán vezetője is. Az informális csoport vezetői múlt hétvégén, az angliai Corwallban tanácskoztak. A Kossuth Rádió Európai idő című műsorának Szabó Dávid külpolitikai elemző adott értékelést.

Az Európai Unió kapcsán fontos megemlíteni, hogy van tanácskozási joga, azonban a tanácskozásokon gyakorlatilag csak megfigyelőként van jelen. A kisebb tagállamok számára viszont a pozitív tényező, hogy az Európai Bizottság és a Tanács elnökén keresztül tárgyaló szerephez juthatnak a világ egyik legnagyobb gazdaságának képviseletében.

A legutóbbi csúcson nyilvánvalóvá vált, hogy új amerikai adminisztráció igyekszik diktálni az irányítást, hiszen a kezdeményezések javarészt az ő részükről érkeztek, ugyanakkor Németország és Franciaország továbbra sem megkerülendő szereplő. Olaszország a jelenlegi belpolitikai és gazdasági helyzet miatt hátrébb sorolandó a vezetői listán.

Az Unió szempontjából a britek kiválása nagy érvágás a G7 formátumát illetően, az Egyesült Államok pedig igyekszik belefolyni a brit-szigeteki érdekeltségű ügyekbe, főként azért, mert Írország számára kulcsfontosságú gazdasági helyzettel bír, hiszen számos nagyvállalata a szigetországban van bejegyezve.

A csúcson fő témaként a klímavédelem, a járványkezelés, a világkereskedelmi szervezet reformja és a Kínával kapcsolatos partnerségi viszony került elő.

A hetek csoportja szóban elkötelezte magát a fosszilis üzemanyagokkal működő autók kivezetése és a szénhasználat beszüntetése mellett, ezekre azonban konkrét dátumot nem határoztak meg. A jelenlévők úgy döntöttek, hogy a fejlődő országok részére két milliárd dolláros (több, mint 300 milliárd forint) támogatást szánnak a szénről és a kőolajról környezetbarátabb energiatermelési módokra való átállás segítésére. Ez a kompenzáció nagy segítség lehet számukra, hiszen önerőből nem tudják megteremteni az átálláshoz szükséges belső forrásokat.

Kína – amely nem a G7 csoport tagja – helyzetével kapcsolatban a találkozón kritikus megjegyzések hangzottak el, azt azonban be kell látni, hogy az ázsiai szuperhatalom megkerülhetetlen, integtrált szereplője a világgazdaságnak.

