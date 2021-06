EURO-2020 - A portugálok ellen javítottak a németek

2021. június 19. 20:56

A német válogatott egygólos hátrányból fordítva magabiztos, 4-2-es győzelmet aratott a portugál csapat felett szombaton a labdarúgó Európa-bajnokság magyar érdekeltségű F csoportjának második fordulójában, Münchenben.

A hazaiak ezzel javítottak a franciáktól elszenvedett vereség után, a portugálok viszont nem tudták megszilárdítani pozíciójukat azt követően, hogy az első fordulóban legyőzték a magyarokat.

A szerdai zárás előtt a franciáknak négy, a németeknek és a portugáloknak három-három, a magyaroknak pedig egy pontjuk van.



Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló, F csoport:

Németország-Portugália 4-2 (2-1)



München, 12 926 néző, v.: Anthony Taylor (angol)

gólszerzők: Dias (35., öngól), Guerreiro (39., öngól), Havertz (51.), Gosens (60.), illetve Ronaldo (15.), Jota (67.)

sárga lap: Havertz (66.), Ginter (77.)



Németország: Neuer - Ginter, Hummels (Can, 63.), Rüdiger - Kimmich, Gündogan (Süle, 73.), Kroos, Gosens (Halstenberg, 62.) - Havertz (Goretzka, 73.), Gnabry (Sané, 87.), Müller



Portugália: Rui Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho (R. Silva, 58.), Danilo - B. Silva (Sanches, a szünetben), Fernandes (Moutinho, 64.), Jota (A. Silva, 83.) - Ronaldo



I. félidő:



15. perc: első ellentámadásából gólt szerzett a portugál válogatott: Jota jól vette át a hosszú keresztlabdát a balösszekötő helyén kilépve, majd középre pöckölt Ronaldo elé, aki közelről nem hibázott (0-1)

35. perc: Gosens lőtte be balról, kapásból az átívelt labdát, középen Havertz robbant be, de végül nem az ő, hanem a menteni igyekvő Rúben Dias lábáról vágódott a kapuba a játékszer (1-1)

39. perc: a portugál 16-oson belül pattogott a labda ide-oda, majd az alapvonaltól, jobbról Kimmich passzolt középre, Guerreiro pedig a saját kapujába lőtt (2-1)



II. félidő:



51. perc: Növelte előnyét a német csapat, Müllertől Gosens kapta a labdát, majd az ő beadását követően Havertz lőtt gólt (3-1)

60. perc: Kimmich ívelt át jobbról a túloldalra, Gosens pedig közelről fejelt a kapuba (4-1)

67. perc: Balról beívelt szabadrúgás után Ronaldo a hosszú oldalról, az alapvonalról kanalazta vissza a labdát, melyet Jota passzolt be közelről (4-2)



Nagy lendülettel vetette bele magát a mérkőzésbe a német válogatott, amely már az ötödik percben kapuba talált Gosens révén. A játékvezető azonban les miatt nem adta meg a gólt, mivel a labdát ugyancsak megjátszani igyekvő Gnabry egy picit előrébb állt a beadás előtt. Továbbra is lendületben maradtak a hazaiak, letámadták a portugálokat, akik szervezetten védekeztek, majd az első ellentámadásukból gólt szereztek. Cristiano Ronaldo tovább javította rekordját azzal, hogy a 12. Eb-gólját szerezte.

A hátrányba került németeknek bő tíz percükbe telt, amíg összeszedték magukat. Azután ismét bátrabban rohamoztak, megint többször sikerült megzavarniuk a portugál labdakihozatalt, érkeztek a beadások, ezeket a helyzeteket pedig a portugálok a hajrában három percen belül kétszer nem tudták jól megoldani.

A szünet után is eredményesen támadtak a németek, még a második játékrész fele előtt két újabb gólt szereztek, amire már csak egy portugál válasz érkezett. Mindkét oldalon jöttek a cserék, a németek igyekeztek őrizni az eredményt, a portugálok támadásaiban pedig volt veszély, de az eredmény már nem változott.

MTI