Nyíltvízi úszó olimpiai kvalifikációs viadal - Olasz Anna indulhat Tokióban

2021. június 19. 22:07

Olasz Anna megnyerte szombaton a nyíltvízi úszók portugáliai olimpiai kvalifikációs viadalát, így indulhat a tokiói játékokon. Rohács Réka 14. lett.

A viadal honlapja szerint Olasz 2:01:55.50 órával győzött, két és fél másodperccel előzte meg a második helyen záró spanyol Paula Ruiz Bravót és 2,9 másodperccel a kanadai Kate Farley Sandersont. Rohács 2:03:09.50 órával lett 14.

A 43 fős mezőnyben 15 olimpiai kvóta talált gazdára Setúbalban. A legjobb tíz - de nemzetenként csak egy -, valamint kontinensenként az öt további legjobb váltotta meg jegyét a japán fővárosba.

Azzal, hogy a 27 éves Olasz Anna győzött a 10 kilométeres távon, a másik magyar induló, Rohács Réka nem szerzett kvótát.

A májusi budapesti Európa-bajnokságon ezüstérmes Olasz pályafutása második olimpiájára készülhet, 2016-ban Rióban a 14. helyen végzett.

"Minden úgy alakult, ahogy előre elterveztük, szerencsére nagy volt az iram, és ez kedvezett nekem" - idézte őt a hazai szövetség közleménye. - "Ebben leginkább reménykedtünk, mert abban biztos voltam, hogy én semmiképp sem akarok előre menni, meg megindulni, de hál' istennek a kanadai lány rögtön az elejétől megfelelő iramot diktált, így minden sokkal könnyebb volt, már persze a setúbali körülmények között."

Mint mondta, a portugáliai helyszínen "mindig van minden", most is komoly hullámokon mentek, az áramlás is belejátszott a verseny alakulásába.

"A kanadai nem is volt eléggé rutinos, négyből négyszer fordult úgy, hogy aztán visszafelé kellett úsznia az áramlás miatt, így a végén, amikor egyébként is el akartam lépni, még könnyebben tudtam előzni. Csak magamra figyeltem, arra, hogy végig elöl legyek, nem a jobbik magyar akartam lenni, hanem nyerni akartam. Az idén ez a mentalitás visz előre, más szintet akarok képviselni, és remélem, hogy ugyanezt meg tudom csinálni az olimpián is, ahol mindenképp pontot akarok szerezni."

MTI