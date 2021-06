Schmuck Erzsébet: alamizsnának is kevés a nyugdíjkorrekció

Alamizsnának is kevés a 0,6 százalékos nyugdíjkorrekció, ráadásul növeli is a különbséget a nyugdíjak összege között - jelentette ki online sajtótájékoztatóján vasárnap az LMP társelnöke.

Schmuck Erzsébet számításai szerint a korrekció összege nagyrészt csak néhány száz, vagy pár ezer forint, ami - tette hozzá - nem ellensúlyozza az élelmiszerek inflációját.

Elfogadhatatlannak nevezte emiatt, hogy idős emberek "ne tudjanak rendesen táplálkozni", vagy azért nem vehetik meg a gyógyszerüket, hogy jusson ebédre. Az infláció alatti emelés egyúttal azt is jelenti, hogy a nyugdíjasok hiteleznek az államnak - hangsúlyozta.

Az ellenzéki politikus azt is kifogásolta, hogy a korrekció nem veszi figyelembe a nyugdíjak összegét. Elhibázott stratégia annak adni, akinek van, a rászorulóknak viszont alig - fogalmazott. Az LMP a kisebb nyugdíjakat jobban emelné, ráadásul régóta szorgalmazza az évközbeni korrekciót, amit a kormány csak most, talán a közelgő választások miatt vezetett be - mondta Schmuck Erzsébet.

MTI