Kínában már több mint egymilliárd dózis vakcinát adtak be a lakosságnak

2021. június 20. 14:56

Kínában már több mint egymilliárd dózis, koronavírus elleni vakcinát adtak be a lakosságnak szombatig - számolt be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap.

A bizottság adatai szerint az oltási kampány jelenlegi szakaszában országszerte mintegy százmillió adag oltóanyaggal tudnak beoltani embereket hat nap alatt. Az elmúlt héten naponta mintegy húszmillió védőoltást adtak be a lakosságnak, ami a kampány ütemének gyorsulását jelenti az áprilisi, napi 4,8 millió dózishoz, valamint a májusi, napi 12,5 millió dózishoz képest.

A China Daily című kínai lap vasárnapi cikke szerint kínai szakértők és tisztségviselők korábban úgy nyilatkoztak, hogy az 1,41 milliárdos népességű ország lakosságának 80 százalékát kell beoltani a koronavírussal szembeni nyájimmunitás eléréséhez. Egy szerdai bejelentés szerint az ország fővárosában, Pekingben a tizennyolc éven felüli lakosok 80 százaléka, vagyis 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.

Kína külföldre is adományozott, illetve exportált oltóanyagokat. A hivatalos adatok szerint mostanáig összesen több mint 350 millió adag kínai fejlesztésű, koronavírus elleni oltóanyagot szolgáltattak más országoknak. Eddig két kínai fejlesztésű oltóanyag - a Sinopharm, valamint a Sinovac Biotech nevű gyártóké - kapott engedélyt sürgősségi alkalmazásra az Egészségügyi Világszervezettől (WHO). Az engedéllyel lehetővé vált, hogy a vakcinákat felhasználják a COVAX globális vakcinaelosztó kezdeményezés keretében, a rászoruló országok megsegítésére is.

A kínai szárazföldön jelenleg a dél-kínai Kuangtung tartományban vannak érvényben fokozott intézkedések a koronavírus-járvány legújabb belföldi góca miatt. A helyi hatóságok szombati közlése szerint a tartományban található, Hongkonggal szomszédos Sencsent csupán negatív nukleinsavas vírusteszt birtokában hagyhatják el az emberek. A városban pénteken két új esetet azonosítottak, mindkét fertőzött a repülőtéren dolgozik. A fertőzéseket mindkét esetben a koronavírus először Indiában azonosított, úgynevezett delta variánsa okozta. A tartomány egészében pénteken hat új esetet azonosítottak, az ország egyes részein a Kuangtungból érkezőket negatív vírusteszt felmutatására, illetve karanténra kötelezik.

MTI