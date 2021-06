Medve sebesített meg egy férfit a székelyföldi Kápolnásfalu határában

2021. június 20. 22:26

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu határában - közölte közösségi oldalán Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.

A politikus szerint az 53 éves férfi éppen a háziállatait és a villanypásztort ellenőrizte, amikor rátámadt a vadállat. Súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett. Az áldozatot megműtötték a csíkszeredai sürgősségi kórházban.

A héten ez volt a második medvetámadás Hargita megyében. Péntek hajnalban Hidegkút határában támadt egy 54 éves pásztorra a medve. Az áldozat rendkívül súlyos mellkasi és koponyasérüléseket szenvedett, az orvosok hat órán át műtötték a csíkszeredai sürgősségi kórházban. Ugyancsak pénteken a Kolozs megyei Ördöngösfüzes és Cege közötti megyei úton gázolt el egy medvét egy autós. Csütörtökön Tusnádfürdőn tört be egy panzióba és egy kürtőskalácssütő és -árusító üzletbe a medve.

Tánczos Barna romániai környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter pénteken bejelentette: a tárca olyan törvénymódosítást készít elő, amely azonnali beavatkozást tesz lehetővé a medvetámadások esetében. A miniszter egy interjúban elmondta: amikor emberéletek forognak veszélyben, azonnal be kell avatkozni, ahogy a tűzoltók is teszik. A jelenlegi szabályozás szerint hatvan napon belül lehet kilőni vagy eltávolítani a problémás egyedeket, és a művelet rendkívül sok bürokráciával jár. A miniszter azt is közölte, hogy az elmúlt öt évben megtízszereződött a medveveszélyt jelző sürgősségi hívások száma Romániában, és míg korábban kilenc, idén már 13 megyében kértek segítséget a medvék miatt.

A környezetvédelmi tárca megrendelésére 2019 tavaszán készített becslés szerint Romániában 6450 és 7200 között lehet a vadon élő medvék száma. A medvepopuláció megőrzésére vonatkozó 2018-as akcióterv szerint a nagyragadozók 69 ezer négyzetkilométeres romániai élőhelyén ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból az optimális egyedszám 4000 lenne.

A medveállomány szabályozását hevesen ellenzik a környezetvédelmi szervezetek, amelyek szerint a vadásztársaságok üzleti érdekei állnak a szabályozási kérdések hátterében.

MTI