Magyarország az unió napirendjére tűzi a nemzeti kisebbségek ügyét

2021. június 20. 22:36

Az amerikai elnök is részt vett a G7, vagyis a hét vezető ipari hatalom csúcstalálkozóján Nagy-Britanniában. A találkozón többek között arról tárgyaltak, hogy meg kell akadályozni egy, a koronavírus-járványhoz hasonló újabb pusztító járvány kialakulását – hangzott el az M1 Unió27 című műsorában.

A pandémia meghatározta az elmúlt hetek diplomáciai tárgyalásait. Gyakorlatilag kiemelt helyen kezelik minden találkozón, ahogy annak gazdasági hatásait is. Így volt ez Orbán Viktor és Boris Johnson, vagy éppen a magyar miniszterelnök és a szlovén kormányfő találkozóján is.

A tárgyalások elsősorban a jelenlegi, aktuális folyamatokat vették górcső alá, amelyek Európát érintik. Ezek közé sorolhatjuk a koronavírus-járvány utáni helyzetet, a gazdasági kérdéseket, a biztonságpolitikai kérdéseket és az Európai Unió jövőjére vonatkozó kérdéseket. Elsősorban ezeket a politikai vezetőket az köti össze, hogy érdeklődnek és foglalkoznak azzal, hogy hogyan is alakul majd az Európai Unió jövője, hogyan tudják újra versenyképes pályára állítani mind gazdasági, mind politikai értelemben globális színtéren az Európai Uniót – mondta Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője.

Orbán Viktor és a brit kormányfő, Boris Johnson május utolsó napjaiban találkozott Londonban. A magyar kormányfő a megbeszélés után azt mondta,„a járvány utáni időszakban az energiapolitika és a katonai együttműködés lehet meghatározó a két ország kapcsolatában”.

Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője szerint a következő időszak azért is fontos diplomáciai szempontból, mert Magyarország tölti be fél évig az Európa Tanács (ET) elnöki pozícióját, így több, a hazánknak és a magyar állampolgároknak is fontos kérdés tud napirendre venni, és ott tartani a nemzetközi diplomáciai életben.

Az ET-elnökség jelentősége többek között abban áll, hogy Magyarország szorgalmazza, hogy a nemzeti kisebbségek ügyét az európai politika napirendre tűzze. Szintén Magyarország európai, sőt azért a globális politikában való kiemelt szerepét mutatja a szeptemberben tervezett eucharisztikus konferencia megrendezése, amelyre Ferenc pápa is ellátogat, és az európai politikában szintén jelentősége van annak, hogy jövőre ismételten Magyarország tölti be a visegrádi négyek elnöki pozícióját – mondta Kovács Attila.

A következő hónapokban diplomáciai nagyüzem lesz Európa-szerte, ebben pedig Magyarország diplomáciai szerepe is felerősödik.

„Németországban választások lesznek ősszel, és ennek köszönhetően az amerikai és az orosz, illetőleg a kínai politika és diplomácia figyelmét is sokkal inkább fölkeltették az európai események. A német választásokat követően fél éven belül Franciaországban is előválasztások lesznek. Magyarországon is választások lesznek 2022 elején. És mindez együttesen azzal a következménnyel jár, hogy a nagyhatalmak jelenléte sokkal nagyobb lesz az európai kontinensen a következő fél évben, mint mondjuk a korábbi időszakban” – mondta Tóth Norbert, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

Beszámolók szerint nem kizárt egy újabb Orbán–Salvini-találkozó sem.

Az olasz Liga elnöke szorgalmazza egy új európai, jobboldali pártcsalád létrehozását. Ez a kérdés azután vetődött fel, hogy a Fidesz kilépett az egyre inkább balra tolódó Európai Néppártból.

