Megszállták Észak-Olaszország városait az illegális bevándorlók

2021. június 20. 23:04

A francia határ közelében lévő Ventimiglia városát és Triesztet is elárasztották a balkáni útvonalon és a Földközi-tengeren keresztül érkező migránsok, akik tovább akarnak jutni Nyugat-Európába – olvasható a V4NA hírügynökség cikkében.

Olaszországba nemcsak a Földközi-tengeren keresztül, hanem a balkáni útvonalon is érkeznek migránsok. Az elmúlt napokban 160 illegális bevándorló érkezett Trieszt városába Szlovénián keresztül.

Ők Észak-Európába akarnak eljutni, és többségük Törökországon keresztül érkezett a kontinensre. A határőrség attól tart, hogy az illegális bevándorlók más határszakaszokon is elkezdhetnek majd beszivárogni Olaszországba, ezért Trebiciano és Basovizza térségében kiemelten fogják figyelni a határon átlépőket. Az ide érkező illegális bevándorlókat központokba költöztetik, és 15 napos karanténban tartják őket.

A trieszti rendőrség szerint a mostanában érkezett migránsok többsége pakisztáni, afgán és bengáli állampolgár, akik Törökországon és a Balkánon át jutnak el Olaszországba.

A balkáni útvonal fellendülése kapcsán Matteo Salvini, a Liga vezetője arról beszélt, hogy Olaszország nem válhat Európa menekülttáborává. – Nemcsak Lampedusán, hanem Triesztben is migránsokat tartóztattak fel. Ezek az emberek gyalog léptek be hazánkba, miután elhagyták Bangladest és Pakisztánt. Hány államon haladtak keresztül, mire ide jutottak? Olaszország nem válhat Európa menekülttáborává, biztosak vagyunk benne, hogy Draghi elnök be tud majd avatkozni.

A már Olaszországban tartózkodó, papírokkal nem rendelkező illegális bevándorlók egy része tovább szeretne menni Franciaországba, de a határőrség nem engedi őket át a határon, ennek következtében Ventimiglia városában számos illegális tábor is kialakult. A kisvárosban több száz migráns torlódott fel, és mivel a területen nem hoztak létre befogadóközpontokat, így mindenki a maga módján próbál menedéket találni.

Az illegális bevándorlók nagy része nem tartja be a higiéniai szabályokat, a humanitárius szervezetek pedig az utcán osztanak ételt nekik, az egészségügyi előírások betartása nélkül. Ráadásul az étkeztetések alkalmával rengeteg szemét is termelődik, amit senki se takarít el.

A közrend fenntartása érdekében állandó felügyelet alatt kell tartani a város utcáit a hangoskodó és sokszor erőszakos illegális bevándorlók miatt.

A polgármester, Scullino Sindaco ennek kapcsán arról beszélt: bízik benne, hogy „a lehető leghamarabb rendőrökből és közvetítő személyekből álló csoportokat indíthatunk útnak, különösen éjszaka, akik a szabályok tiszteletben tartása mellett elmagyarázzák a migránsoknak, hogy mik a jogaik, milyen kötelezettségek vonatkoznak rájuk és milyen büntetésre számíthatnak, ha megszegik a törvényeket”.

Scullino Sindaco emellett azt kérte, hogy minél hamarabb vigyék a migránsokat regionális központokba és olyan helyekre, ahol vannak menekülttáborok. A prefektus egyébként már korábban menekülttábort akart létrehozni Ventimiglia területén, de ezt a polgármester és a város lakói is ellenezték, ezért nem valósult meg az elképzelés.

Flavio Di Muro képviselő szerint „az a probléma, hogy az ilyen kis városokat, mint Ventimiglia, azonnal ki kellene üríteni, hogy megállítsuk a pusztulásukat. A migránsok feltorlódása a településen nem most kezdődött, hanem korábban, miután a francia határőrség lezárta a határokat, és így Ventimiglia az illegális bevándorlók egyik gyűjtőhelyévé vált” – olvasható a V4NA hírügynökség cikkében.

V4NA Hírügynökség