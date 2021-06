Koronavírus-adatok: 202 új fertőzött, 9 elhunyt a hétvégén

2021. június 21. 09:32

Még mindig van 42 ezer aktív koronavírus-fertőzött Magyarországon, de már 5,4 millióan felvették az első oltást. A hétvégén összesen 202 új fertőzöttet igazoltak (a pénteki egynapos adat 106 volt), ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 630 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 9 beteg, így az elhunytak száma 29 959 főre emelkedett. A gyógyultak száma 735 574 fő (majdnem ezerrel nőtt a hétvégén), az aktív fertőzötteké 42 097 főre csökkent, péntek óta csaknem ezerrel. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban - számuk a hétvégén 14-gyel csökkent -, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen, hattal kevesebben, mint péntekre virradóra.

A beoltottak száma 5 411 431 fő (a hétvégén 22 ezren kaptak első oltást), közülük 4 491 113 fő már a második oltását is megkapta (13 ezren a hétvégén). Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

MTI