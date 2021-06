Vírusszkeptikus ellen emeltek vádat

2021. június 21. 13:49

Különleges jogrend idején elkövetett rémhírterjesztés bűntettével vádolja a Nyíregyházi Járási Ügyészség azt a férfit, aki 2020 november 25-én az interneten olyan írást tett közzé, amely alkalmas volt a koronavírus elleni védekezés akadályozására - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.

A vádirat szerint, a férfi, "A választás szabadsága" címmel saját internetes oldalán egy írást jelentetett meg, amelyben értelmetlen intézkedésnek nevezte a nyugdíjasok számára biztosított vásárlási idősávot, a kormányzat intézkedéseit víruspropagandának titulálta, illetve az egész védekezést mesterségesen szított hisztériának nevezte - tartalmazza a közlemény.

A kötelezően viselni rendelt szájmaszkokról azt állította, hogy azok az egészségre ártalmasak, védelmi eszköz szerepüket nem töltik be - idézik fel. Emlékeztetnek arra: a kormány 2020 november 4-én vezette be a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetet Magyarországon. Ebben a helyzetben a vádlott szándékosan valótlan és megalapozatlan állításai alkalmasak voltak arra, hogy a lakosságot megtévesszék, a védekezés irányítóival szemben bizalmatlanságot keltsenek. A hatóságok tevékenységét a "vírusbizniszben való részvételnek" minősítette. Sőt - folytatják -, a vádlott a célját el is érte, mert az oldalon sokan hozzászóltak írásához, illetve a közösségi médiás oldalára is több száz komment érkezett, továbbá több százan meg is osztották az írást.

A különleges jogrend idején elkövetett rémhírterjesztés bűntette 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel bűntethető. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre a vádlottat - írják. Az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik - olvasható a közleményben.

MTI