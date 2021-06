Ismét meghaladta a kétezret a határsértők száma

2021. június 21. 13:54

Június harmadik hetében újra meghaladta a kétezret az illegális bevándorlók száma. Március óta nem volt ekkora a nyomás az ország keleti és déli határain. Az elemzők szerint a nyárral, a jó idővel és a turistaszezonnal párhuzamosan növekedni fog a felénk tartó migránsok száma, mert a balkáni útvonal országainak rendőrsége a turizmusra, a gazdaság számára bevételt jelentő turisták biztonságára helyezi a hangsúlyt a határvédelem helyett.

A magyar határra így nyáron is jelentős nyomás nehezedhet, idén már most meghaladta a határsértők száma a 45 ezret, emellett büntetőeljárás indult 360 embercsempésszel szemben is.