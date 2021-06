Lemondásra szólították fel a balliberális miskolci képviselőt

2021. június 21. 14:45

– A közösségi médiából értesültünk arról, hogy Erdei Sándor Zsolt, művésznevén Rokker Zsolti, elhagyta Miskolcot és Sátoraljaújhelyre, a jelenlegi választókörzetétől 85 kilométerre költözött – erről tartott hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót Hollósy András, a Fidesz-KDNP miskolci frakciószóvivője. A kormánypárti politikus hozzátette: ez természetesen az ő magánügye, oda költözik, ahova akar.

Szavai szerint azonban a magánügy máris közüggyé változik, ha több ezer miskolcinak tett ígéretét veszi semmisnek, hátat fordítva azoknak, akik számítottak munkájára. „Folyamatosan igyekszem segíteni az itt élőket kisebb-nagyobb panaszaik azonnali elintézésében, ami 2021-ben is elkötelezetté tesz a 12. választókerület iránt!” – idézte fel Hollósy András Erdei Sándor Zsolt tavaly novemberben a Minap.hu portálnak adott nyilatkozatát. A Fidesz-KDNP miskolci frakciószóvivője azonban úgy véli, ez az elkötelezettség csak hangzatos színjáték volt, aminek megint sok ezer tisztességes miskolci látja kárát.

– Mi most azokhoz a választópolgárokhoz is szólunk, akiket Rokker Zsolti cserbenhagyott. 1848 tisztességes miskolci joggal várta tőle azt, hogy teljesíti a kampányban tett ígéreteit. Mindeközben pedig azt látjuk, hogy több jogcímen, kreált szóvivői pozíciókkal, milliós fizetéssel csak arra futotta, hogy örökbe fogadjon egy vöröscsőrű madarat a Vadasparkban, vagy olyan beruházásokat adjon át, ami kormányzati támogatással vagy az előző városvezetés munkája révén jött létre – fogalmazott a kormánypárti politikus. Hozzátette: a magát függetlennek és civilnek mondó Erdei Sándor eddig a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom képviselőjeként ült a miskolci közgyűlésben, most pedig – erről a Magyar Nemzet is beszámolt – a Jobbik és a Gyurcsány vezette Demokratikus Koalíció támogatásával szeretne bejutni a parlamentbe Sátoraljaújhelyen.

– A kérdésünk a következő: hogyan tudja így ellátni a közpénzből finanszírozott munkahelyi feladatait Rokker Zsolti? Ugyanis vadasparki szóvivőként, egészségügyi bizottsági alelnökként, felügyelőbizottsági tagként munkája Miskolchoz kötődik. És, hogy tudja ellátni képviselőként feladatát, ha már most nyíltan a sátoraljaújhelyi embereket akarja képviselni és nem azokét a miskolciakét, akik rá szavaztak? – tette fel a kérdést Hollósy András. A politikus a kormánypártok nevében felszólította Erdei Sándor Zsoltot, hogy azonnali hatállyal mondjon le önkormányzati képviselői mandátumáról, és adjon lehetőséget egy olyan embernek, aki végre nem stand-up comedy-nak, hanem komoly feladatnak tekinti a közgyűlési munkát.

Magyar Nemzet