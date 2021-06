Saját jövőjükről mondanak le, akik a családtámogatás helyett a bevándorlást választják

2021. június 21. 15:58

Saját jövőjükről mondanak le, akik a családtámogatás helyett a bevándorlást választják - jelentette ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Pozsonyban, ahol részt vett egy, a szlovák parlament által szervezett családügyi konferencián hétfőn.

A családokért felelős miniszter azt mondta: ma Európa minden országára igaz, hogy nem születik elég gyermek, s bár egyelőre nő Európa népessége, ennek kizárólag a bevándorlás az oka. „Ha azonban a migrációt választjuk a családtámogatás helyett, akkor lemondunk a jövőnkről” - mutatott rá Novák Katalin. Leszögezte: „a migráció a demográfiai kihívásokra adott rossz válasz”. A konferencián elhangzottakkal összefüggésben hozzátette: pozitív, hogy egyre többen „ébrednek fel”, s látják, hogy a családok támogatása nélkül nem fog menni, mert ez a jövő útja.

A miniszter felidézte: a konferencián többször elhangzott, hogy Szlovákia számára a családpolitika terén Magyarország követendő példa, hiszen tíz éve folyamatosan a családok támogatására összpontosít, amit az is mutat, hogy a magyar kormány az elmúlt években háromszorosára emelte a családoknak juttatott összegeket a költségvetésben, és folyamatosan újdonságokat vezet be ezen a téren.

„Azt szeretnénk, hogy Magyarországon ne legyen anyagi akadálya a családalapításnak vagy a további gyermekvállalásnak, ezért dolgozunk már következetesen tíz éve, és ennek már látszanak az eredményei is” - jelentette ki Novák Katalin. Mint fogalmazott, látogatásának egyik oka, hogy segítsen abban, hogy a családbarát kormányzás Szlovákiában is megkezdődhessen, s ezzel összefüggésben egy kétoldalú találkozón is részt vesz Milan Krajniak szlovák munkaügyi, szociális és családügyi miniszterrel.

A családokért felelős miniszter elmondta: volt olyan kérdés is, amellyel kapcsolatosan részben különböző a magyar és a szlovák álláspont, ez pedig a bérlakások, illetve a saját tulajdonú otthonok ügye. Kifejtette: a magyar kormány szerint a saját tulajdonú otthon az, ami igazán biztonságot jelent, a bérlakások hosszú távon kiszolgáltatottságot teremthetnek, még akkor is ha rövid távon jó megoldásnak tűnnek. A családügyi konferencia részét képező panelbeszélgetésen többször is terítékre került, hogy Magyarországon az elmúlt évek során rendkívüli mértékben csökkent a válások aránya, egyidejűleg pedig nagy mértékben nőtt az új házasságkötések száma.

E tekintetben azonban a környező országok nem dicsekedhetnek hasonló eredményekkel. Novák Katalin az MTI-nek a téma kapcsán feltett kérdésére azt mondta: e tekintetben a stabilitás és így a politikai stabilitás is nagyon fontos. Rámutatott: Magyarországon sem volt ez mindig így, 2002 és 2010 között, amikor családellenes volt a kormányzás, negatív volt ez a tendencia, hiszen akkor a baloldali kormány elvette a családi adókedvezményt, megszűntették az otthonteremtési támogatást, és számos olyan lépést tettek, amely elbizonytalanította a fiatalokat.

A családokért felelős miniszter az Európában fennálló demográfiai problémákkal összefüggésben azt mondta: fel kell tenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy a fiatalok később döntenek a gyermekvállalás mellett, és kevesebb gyermekük lesz, mint amennyit terveznek. „Addig, amíg van különbség a tervezett és a megszületett gyermekek száma között, addig van az államoknak dolga, mert tudnak segíteni ezeknek a terveknek, ezeknek a vágyaknak a megvalósításában” - mutatott rá Novák Katalin.

MTI