Csapattársai cáfolják Mbappé magyarokat ért rasszista vádját

2021. június 21. 16:32

Lucas Digne, Paul Pogba és N’Golo Kanté nem észlelték az állítólagos bekiabálásokat a Puskás Arénában.

A francia labdarúgó-válogatott hétfői sajtótájékoztatóján Lucas Digne válaszolt az újságírók kérdéseire. Az Everton 27 éves hátvédje többek között a múlt szombati, ellenünk vívott budapesti mérkőzésre (1-1) is kitért, s elmondta, hogy ő nem hallott rasszista hangokat a Puskás Aréna lelátóiról. Az F csoport első fordulójában a 39-szeres válogatott Lucas Digne a Németország elleni találkozón nem lépett pályára (1-0), a Magyarország elleni mérkőzést azonban végigjátszotta, és nem felejtette el kiemelni, milyen remek hangulatot varázsoltak a Puskás Arénába a drukkerek.

– Fantasztikus átélni, hogy a futball visszatér a stadionokba, még ha a hangzavar miatt a pályán nehezebben is kommunikáltunk, a mérkőzés végére kicsit be is rekedtem. Hogy hallottunk-e rasszista hangokat? Egyáltalán nem. Paul Pogba és N’Golo Kanté sem panaszkodott rá.

A holland De Telegraaf vasárnap arról számolt be, hogy „a budapesti stadion több sarkából is érték rasszista rigmusok a franciák két sztárját, Kylian Mbappét és Karim Benzemát”. A 22 éves, kameruni származású Mbappé a mérkőzés után azt panaszolta, hogy huhogásra és rasszista jelzőkre lett figyelmes a mérkőzés alatt. (Karim Benzemának algériai felmenői vannak.)

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vasárnap „diszkriminatív gesztusok” miatt vizsgálatot indított a Magyarország–Franciaország mérkőzés kapcsán. Az UEFA közleménye szerint az eljárásra azért kerül sor, mert amikor Kylian Mbappéhoz, illetve Karim Benzemához került a labda, számos magyar szurkoló huhogással és rasszista bekiabálásokkal reagált. Azért az mindenképpen figyelemre méltó a történetben, hogy Lucas Digne, Paul Pogba és N’Golo Kanté ezeket az állítólagos bekiabálásokat nem észlelte.

