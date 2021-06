Életbe lépett a hőségriadó

2021. június 22. 08:25

Életbe lépett a Müller Cecília országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriadó. Ez - az erről szóló kormányrendelet szerint - rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.

Szombat óta hőségriasztás volt érvényben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tisztifőorvos elrendelte a legmagasabb, harmadfokú intézkedést, amely kedd 0 órától csütörtök éjfélig lesz érvényben.



Az NNK és az OKF azt ajánlja: 11 és 15 óra között - lehetőség szerint - ne tartózkodjanak a napon, és mindenki védekezzen megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel a leégés ellen. "Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát" - kérték, hozzátéve: a légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a veszélyjelzésében azt hangsúlyozta: fokozódik a hőség. Keddre az egész országra első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket adtak ki a hőség miatt, a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyére.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy Észak-Magyarországon nagyon erős, az ország többi régiójában pedig már extrém lehet az UV-B-sugárzás.



Hétfő reggel 8 órától országosan életbe lépett a vörös kód. A speciális eljárásrend alatt az élet védelme az első, ezért - bár a hajléktalanok elhelyezése elsődlegesen a hajléktalanellátást nyújtó intézmények feladata - a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.



A Főpolgármesteri Hivatal a közleményében azt írta: Karácsony Gergely főpolgármester utasítására a főváros cégei mindent megtesznek, hogy enyhítsenek a fővárosiak hőségérzetén. Budapesten idén is vannak árnyékot nyújtó "hűsítő szigetek", továbbá az ivókutak számát is bővítik. A kutak pontos helyszíne térképen megtekinthető a husito.budapest.hu oldalon.



Az FKF Nonprofit Zrt. fokozott készenlétben dolgozik. A locsolóautók a hőségriadó időszakában folyamatosan, kétszer tizenkétórás műszakban locsolják a budapesti közúthálózatot.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.



Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. A figyelmeztetés azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot.



A második fokozat a riasztás: ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot.



A meteorológiai szolgálat hőség miatti figyelmeztetése az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul. Citromsárga, vagyis elsőfokú a figyelmeztetés, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja. A piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetés feltétele, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.



MTI