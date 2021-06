Koronavírus - Meghalt 4 beteg, 54-gyel nőtt a fertőzöttek száma hazánkban

2021. június 22. 09:20

Meghalt 4 beteg, és újabb 54 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 421 230 embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 555 029-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 807 684-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 963-ra, a gyógyultaké 735 937-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 41 784. Kórházban 281 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 3866-an vannak, a mintavételek száma 6 062 806-ra nőtt.



Kiemelték, hogy az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően sikerült letörni a járvány harmadik hullámát.



Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon - írták.



Folyamatosan regisztrálhatnak a Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyarok is, oltásuk a közeljövőben megkezdődik - hívták fel a figyelmet.



Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra, és már az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is foglalhatnak időpontot a nekik legkedvezőbb kórházi oltópontra és az elérhető vakcinákra.



Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható, egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető.



A kormányzati honlap felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltást igazoló alkalmazás, amely kiváltja a védettségi igazolványt, mobiltelefonra ingyenesen letölthető.



Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, "hiszen a vírus még itt van" - írták. Hangsúlyozták: minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben is.



Azt írták: a közterületen felállított kivetítőkön a szabadtéri meccsnézés nem minősül rendezvénynek, arra a vendéglátóteraszokra vonatkozó szabályok irányadók, így védettségi igazolvány nélkül is lehet ott tartózkodni és élvezni a foci Eb-t.



Emlékeztettek arra, hogy a kormány felállította a közösségi élet és a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzseket, és nemzeti konzultációban is kikéri a magyar emberek véleményét a gazdaság újraindításával kapcsolatban.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 062) és Pest megyében (112 005) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 612), Győr-Moson-Sopron (44 427) és Hajdú-Bihar megye (42 606). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 761).



MTI