Elkészült a DVSC új márkajele

2021. június 22. 15:54

A DVSC új márkájáról sajtótájékoztatón számoltak be kedden, a Nagyerdei Stadionban a klub vezetői.

Szabó Péter, a DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsának elnöke elmondta: az egységes és újból sikeres DVSC létrehozása hosszú, szisztematikus folyamat. Hozzátette, tavaly sokkolta őket a labdarúgócsapat élvonalból történt kiesése.

De egy év elteltével a másodosztály bajnokaként sikerült visszajutniuk az NB I-be.

A feljutással egy időben elkezdték a szervezeti átalakításokat is annak érdekében, hogy egy hatékonyan működő klub jöjjön létre.

Ábrók Zsolt ügyvezető kiemelte: az egységes DVSC kialakításához egységes márka és ahhoz kapcsolódó hívószavak, megjelenési formák kellenek, amihez profi szakemberek segítségét vették igénybe. Céljuk az volt, hogy a DVSC hagyományait, múltját, identitását figyelembe véve készüljön el az új arculat. Az is fontos cél volt, hogy Debrecen mint város jelenjen meg a márákában, egyértelművé téve azt, amit nemzetközi szerepléseken a DVSC négy betűje nem tudott megmutatni.



Kádár Gergely a piac-szervező cég képviseletében elmondta: a két felnőtt csapat esetében labdarúgásban marad a háromszög, míg kézilabdában a kör alakú címer. A bemutatott embléma a labdarúgó-akadémia és a kézilabda-akadémia kötelékében mutatkozik be, azaz a két utánpótlásközpont márkájának egységesítése is elkezdődött.



MTI; Gondola