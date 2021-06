A Puskásban párbajozhat Ronaldo és Mbappé

2021. június 22. 16:27

Fernando Santos, a világbajnok franciák elleni szerdai összecsapásra készülő, címvédő portugálok szövetségi kapitánya kiemelte, a továbbjutás a saját kezükben van a Puskás Arénában rendezendő labdarúgó Európa-bajnoki csoportmérkőzés előtt.

A két csatárcsillag, Ronaldo és Mbappé góllövésben párbajozhat egymással.

A kontinenstorna rangadójára készülő szakember kedden azt mondta, a németek elleni, 4-2-es vereséggel zárult találkozó után szomorúak voltak, de másnap már előrenéztek és nem a szombati kudarccal foglalkoztak.



"Tapasztalt játékosokból áll a keretünk, akik nem szeretnek veszíteni. Pozitív hangulatban várjuk a szerdai összecsapást, agresszívnak kell lennünk. Elemeztük, miben hibáztunk" - utalt vissza a müncheni mérkőzésre Santos.



A tréner kiemelte, a szombati találkozó előtt nem sokszor kaptak három, vagy annál több gólt, így védekezésben biztos, hogy jobban kell teljesíteniük.



"Kár lenne ugyanakkor csak a franciák támadótriójáról beszélni, hiszen az egész csapat nagyon jó játékosokból áll, a középpályán és a védelemben is klasszisok szerepelnek" - utalt a Griezmann, Benzema, Mbappé támadóhármasra Santos. Kijelentette, a németekkel szembeni vereség ellenére elégedett együttese eddigi teljesítményével, így csak azt kell folytatniuk, amit eddig mutattak, nagy intenzitással kell játszaniuk, és akkor el fogják tudni a várt eredményt, a csoportból való továbbjutást.



Emlékeztetett rá, hogy mivel ők négyvédős felállásban játszanak, a találkozó során sokszor kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy három, vagy akár négy francia vezetheti majd rájuk a labdát, ezt elkerülendő nagyon oda kell figyelniük a labdatartásra.



"Ha ki tudjuk fárasztani ellenfelünket, jó esélyünk lehet a sikerre. A saját kezünkben van a sorsunk, nem szeretnénk a másik találkozóra is figyelni" - utalt Santos arra, hogy a német-magyar találkozó számukra kedvezőtlen alakulása akár a kiesésükhöz is vezethet.



Pepe, a portugálok rutinos hátvédje kiemelte, a franciák ellen szeretnék bizonyítani a kétkedőknek, hogy jó csapatot alkotnak, ehhez azonban a lehető legmagasabb szinten kell teljesíteniük. Kiemelte, meccsről meccsre szeretnének előrelépni és fejlődni, meg akarják mutatni a világbajnokkal szemben, mire képesek.

"Az elmúlt években folyamatosan magas szinten teljesítettünk, így most össze kell zárnunk és támogatnunk kell egymást. Kivívtuk az ellenfeleink tiszteletét, nyerni szeretnénk szerdán" - fogalmazott a hátvéd.



A francia-portugál összecsapás - az előző Európa-bajnokság döntőjének ismétlése - 21 órakor kezdődik, a mérkőzést a spanyol Antonio Mateu Lahoz vezeti majd.

