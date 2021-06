Tovább duzzad a migránsok tömege

2021. június 22. 17:54

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Minden migrációs útvonalon továbbra is emelkedő tendenciát mutat az Európába irányuló illegális határátlépések száma, az év első öt hónapjában mintegy 47 100-an kíséreltek meg az Európai Unió területére jutni, 47 százalékkal többen, mint egy évvel ezelőtt - közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) kedden.

Az uniós ügynökség májusi migrációs adatokat rögzítő jelentése szerint az illegális határátlépések száma elérte a 10 500-at, ami több mint kétszerese az előző év azonos hónapja adatainak.



A Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő útvonalon az előző év azonos időszakához képest májusban kétszer annyi, mintegy 4200 illegális határátlépést jeleztek. A területen illetékes hatóságok az előző hónapban 1550 illegális bevándorlóról számoltak be. Az első öt hónap migrációs adata szintén közel kétszerese a tavalyinak, januártól május végéig több mint 15 700-an próbáltak meg itt Európába jutni. A bevándorlók között főként tunéziaiak és bangladesiek voltak.



A Földközi-tenger nyugati medencéjében húzódó, Spanyolországot érintő migrációs útvonalon májusban, az előző év adatainál 50 százalékkal több, mintegy 1350 illegálisan érkezőről számoltak be a hatóságok, amíg áprilisban 300-ról. Ezen a migrációs útvonalon az év első öt hónapjában 4500 körül volt a feljegyzett illegális határátkelők száma. Ez 21 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Ezen az útvonalon elsősorban algériaiak és marokkóiak próbáltak Európába jutni.



A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken májusban körülbelül 550, önmagukat legtöbb esetben mali és marokkói állampolgároknak valló emberek által elkövetett illegális határátlépést jegyeztek fel. Az adat közel azonos az egy évvel ezelőtt feljegyzett számoknak. A január és május közötti időszakban közel 5250 illegális migráns érkezett a Kanári-szigetekre, kétszer annyi, mint tavaly.



A Földközi-tenger keleti medencéjében, Görögország tengeri és szárazföldi határán a múlt hónapban mintegy 1400 illegális határátkelési kísérletet észleltek, ez több mint háromszorosa az előző év azonos hónapjában feljegyzett számoknak. Az év első öt hónapjának összesített adatai azonban az egy évvel ezelőtt feljegyzett számoknak mintegy felére, 6200-ra csökkent. Itt főként szír és török állampolgárok próbáltak bejutni az EU területére.



A Nyugat-Balkán országaiban az előző hónapban 2900 illegális határátlépésről számoltak be, ami kétszer magasabb a tavaly májusi adatoknál. Az idei év első öt hónapjában azonosított illegális bevándorlók száma az EU nyugat-balkáni országokkal közös határán meghaladta a 14 700-at, ami több mint kétszerese az előző év azonos időszakában feljegyzett számoknak. Az esetek többségében szíreket és az afgánokat állítottak elő a régióban.

MTI