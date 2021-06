Győzni akarnak a franciák a portugálok ellen

2021. június 22. 18:38

Didier Deschamps szövetségi kapitány kijelentette, a biztos továbbjutás tudatában is nyerni szeretne a francia labdarúgó-válogatott a címvédő portugálok ellen szerdán a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság F csoportjában.

A világbajnok együttes trénere a keddi sajtótájékoztatón elmondta, meg szeretnék szerezni a csoport első helyét és ezért a lehető legjobb eredményt akarják elérni.



"Magunkra kell koncentrálnunk, nem pedig arra, mi lesz a portugálokkal" - felelte Deschamps arra a kérdésre, hogy amennyiben válogatottja nyer, azzal akár el is búcsúztathatja a címvédőt az Eb-től.



"Fontos, hogy tovább növeljük az önbizalmunkat, egy vereség nem lenne ránk jó hatással. Ismerjük a portugálokat, a Nemzetek Ligájában is találkoztunk velük kétszer, magas színvonalú mérkőzést várok" - mondta a budapesti összecsapásról a szakember.



Kijelentette, bár megnyugvással tölti el őket, hogy már bejutottak a nyolcaddöntőbe, ettől nem változtatnak a játékstílusukon, mert magunknak és a francia embereknek is tartoznak azzal, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák.



Ousmane Dembélé sérülésével kapcsolatban - a támadót műteni kell - elmondta, sajnálja, hogy elveszítették a játékost, ugyanakkor a keretben további 25 remek labdarúgó maradt, akik mindegyike jó hangulatban és egészségesen várja a kezdőcsapat szerdai kihirdetését.



"Az orvosi stáb remekül dolgozik, de az edzésmunkával is odafigyelünk arra, hogy a játékosoknak legyen elég idejük regenerálódni. Kielemeztük a portugálok játékát, az övék Európa egyik legjobb csapata, de minél jobban teljesítünk most, annál jobban fogunk játszani az egyenes kieséses szakaszban is" - jelentette ki Deschamps.



A kapus Hugo Lloris is csatlakozott a szövetségi kapitányhoz: kiemelte, nem számolgatnak, meg akarják tartani a jó formájukat, a dinamikájukat, a céljuk, hogy önbizalommal telve vágjanak bele az egyenes kieséses szakaszba.



"Tudjuk jól, hogy a csoportkör után új torna kezdődik, sokkal nagyobb téttel. A legutóbbi, magyarok elleni 1-1-es találkozón sok energiát veszítettünk a nagy hőség miatt, de azóta mindent megtettünk annak érdekében, hogy kipihentek legyünk. Tudjuk, hogy újabb nehéz kilencven perc vár ránk" - mondta a hálóőr.



Az előző kontinensviadal döntőjével kapcsolatos kérdésre elmondta, a végeredmény nyilván fájdalmas volt - a portugálok hosszabbítás után 1-0-ra győztek Párizsban -, de összességében nem rossz emlékként gondol vissza rá, ugyanis finálét tudtak játszani egy nagy tornán.



"Azóta megnyertük a világbajnokságot, az az eredmény pedig nem volt független az előző Eb-től. A mostani találkozó kicsit más lesz, hiszen ez még csak a csoportkör, ráadásul a portugálok számára ezúttal nagyobb a tét" - fogalmazott Lloris.



A francia-portugál összecsapás 21 órakor kezdődik, a mérkőzést a spanyol Antonio Mateu Lahoz vezeti majd.

MTI