Rossi: Hibátlan játékra lesz szükségünk Németország ellen

2021. június 22. 19:34

Az utolsó csoportmérkőzés előtt még mindig esélyes a magyar válogatott a továbbjutásra. Erről és a német ellenfélről is kérdezték az újságírók Marco Rossit és Gulácsi Pétert a keddi sajtótájékoztatón.

A talján mester – mlsz.hu

Már csak egy mérkőzés van hátra az Európa-bajnokság csoportköréből, amelyen a magyar válogatott még akár a legjobb 16 közé jutást is kiharcolhatja. A nyolcaddöntőbe azonban a világ egyik legjobb csapatán, Németországon keresztül vezet az út. Hogy ellenük is eredményesek tudjunk lenni, Marco Rossi szövetségi kapitány szerint taktikailag hibátlan játékra lesz szükségünk, emellett a szerencsének is a mi oldalunkra kell állnia.

– Jól játszottunk Portugália ellen, aztán tovább fejlődtünk a franciák ellen, de még tovább kell javulnunk, hogy jó eredményt érhessünk el a németek ellen – fogalmazott az olasz mester a holnapi mérkőzés helyszínén, az Allianz Arénában tartott sajtótájékoztatón. – Sokszor mondtam már, hogy a foci egy egyszerű játék. A tény, hogy az ellenfélnél van a labda, azt is jelenti, hogy hamarosan hozzád fog kerülni, de általában aki többet birtokolja a labdát, annak vannak jobb technikai képességei. Tisztában kell lennünk az erősségeinkkel és a gyengeségeinkkel is, valamint az egész mérkőzés alatt koncentrálnunk kell Münchenben.

Marco Rossi úgy fogalmazott, holnap egy tank ellen lép pályára a magyar válogatott, hiszen a német csapat fizikálisan nagyon erős játékosokból áll, akiknek a technikai képességeik is kimagaslóak.

– A fizikumunkkal nem volt probléma az elmúlt találkozókon. A csapatom az egy az egy elleni párharcokba is teljes erőbedobással beleáll. Néha elveszítjük a párharcokat, de a küzdelembe mindig belemegyünk.

Végül természetesen a továbbjutási esélyekről is kérdezték a szövetségi kapitányt, aki elmondta, csapatának van joga hinni abban, hogy bravúrt tud elérni, hiszen nagyon kemény munka és rengeteg erőfeszítés van már mögötte.

– Szeretnénk bizonyítani, magunk, a családjaink és a szurkolók miatt is. Tudtuk a torna előtt is, illetve láthattuk az utolsó mérkőzéseken is, hogy milyen büszkék a szurkolók a teljesítményünkre, és arra, amilyen elánnal szállunk szembe az ellenfelekkel. Ugyanezt a hozzáállást szeretném látni holnap is. Az eredmény pedig rengeteg tényezétől függ, amelyek között ott van a szerencse is.

A sajtótájékoztató másik résztvevője, Gulácsi Péter számára ismerős lehet a holnapi helyszín, hiszen a Lipcse kapusaként többször is védett már az Allianz Arénában, és bízik benne, hogy holnap győznie is sikerül majd itt.

– Különleges mérkőzés számomra a szerdai, hiszen többször védtem már az Allianz Arénában, és ismerem a német csapat legtöbb tagját – kezdte a válogatott elsőszámú hálóőre. – Nem annyira játékosokra kell készülnünk, hanem csapatként kell felkészülnünk a németekből, tisztában kell lennünk az erősségeivel és gyengéivel. Próbáltuk kielemezni a németek játékát, reméljük, olyan hatékonyak leszünk, mint 85 percig a portugálok és 95 percig a franciák ellen is.

A világklasszis magyar kapus – mlsz.hu

Ezek után az ellenfél kapusa, a világ egyik legjobbja, Manuel Neuer is szóba jött, akit Gulácsi Péter az elmúlt évtized legjobb kapusának tart, hiszen mindent megnyert már, amit lehetett, és fontos pillanatokban tudta segíteni csapatait.

– Az lesz holnap a célom, hogy eggyel több védésem legyen, eggyel sikeresebb legyek Manuel Neuernél, és ezzel a csapatom is sikeres legyen. Holnap valami nagy dolgot érhetünk el, de ez nem lesz könnyű. Mindent meg fogunk tenni, hogy büszkévé tegyük a családunkat, a magyar szurkolókat.

A Bayern München játékosa, Thomas Müller térdproblémák miatt nem lehet ott a német csapatban, a vele kapcsolatos kérdésre Gulácsi úgy válaszolt, nekünk nem lesz sokkal könnyebb a feladatunk úgy sem, hogy Müller nem játszhat.

– Csapatként kell jó teljesítményt nyújtanunk, jól kell védekeznünk, le kell zárni a területeket, kompaktnak kell lennünk. Ha ez sikerül, egy hasonló mérkőzés is összejöhet, mint a franciák ellen, reméljük, egy kicsit jobb végeredménnyel.

