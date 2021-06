Megújult a vörösberényi jezsuita kolostor

2021. június 22. 21:38

Átadták a megújult jezsuita kolostort Balatonalmádi-Vörösberényben. Az épület összművészeti kulturális központként fog működni.

A Loyolai Szent Ignác-templom Balatonalmádi-Vörösberényben 2021. június 22-én. MTI/Vasvári Tamás

A keddi megnyitóünnepségen Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára kiemelte: a régi idők üzenetét őrző épületeket országszerte sorra újítják fel.



Mintegy egymilliárd forint kormányzati támogatásból újult meg a vörösberényi kolostor, amely a szomszédságában álló Loyolai Szent Ignác katolikus templommal és a 2017-ben felújított volt magtárral együtt a Balatonpart ikonikus helyévé vált - tette hozzá.



Felidézte: a korábbi évtizedekben számos templomot, kastélyt, uradalmi épületet - az orosz mintát követve - Magyarországon tornacsarnokká, magtárrá, uszodává alakítottak át. "Mindez az ideológiai megsemmisítés, emlékeltüntetés kísérlete okán és szándékával történt, de ez nem maradhatott így, ebbe nem nyugodhattunk bele."



Mint mondta, a megújult kolostorban a tervek szerint helytörtneti gyűjtemény, képtár, múzeum kaphat helyet, és a közelében álló magtárral együtt színházi előadásoknak, koncerteknek, képzőművészeti kiállításoknak, szakmai konferenciáknak is otthont ad majd.



A kormány a kolostor felújítására először 500 millió forint, majd további 400 millió forint támogatást nyújtott - közölte.



Kepli Lajos, Balatonalmádi független polgármestere elmondta, hogy a kolostor szomszédságban álló magtár a balatonalmádi kulturális központot megálmodó Kerényi Imre színházi rendező nevét viseli majd. A kolostor helyiségei a színházi előadások háttérépületeként, konferenciák helyszíneként működnek majd.



Kontrát Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője megemlítette, hogy a kolostort az 1758-as iratok említik először, a templomot 1779-ben szentelték fel, és a magtárt is a 18. században építették. Azt mondta, Kerényi Imrével közösen kezdeményezték a kulturális központ létrehozását, most pedig eljött az idő, hogy megtöltsék tartalommal a megújult épületet.

