Fed-elnök: az amerikai gazdaság tartós javulást mutat

2021. június 22. 22:57

Az amerikai gazdaság tartós javulást mutat, a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás mutatói tovább erősödtek, és úgy tűnik, az inflációval korrigált bruttó hazai termék (reál GDP) ebben az évben jó úton halad ahhoz, hogy évtizedek óta a legnagyobb mértékben növekedjen - mondta Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnöke kedden a törvényhozás alsóházának koronavírus albizottság előtt.

Powell – barrons.com

"A járvány által leginkább hátrányosan érintett ágazatok továbbra is gyengék, de javulást mutatnak. A háztartások kiadásai gyors ütemben nőnek, amelyet a gazdaság folyamatos újranyitása, a fiskális támogatás és az alkalmazkodó pénzügyi körülmények fokoznak" - fogalmazott Powell. A Fed elnöke szerint "a lakásszektor erős, és az üzleti beruházások stabil ütemben nőnek".



Powell kitért arra, hogy a gazdasághoz hasonlóan a munkaerőpiac adatai is folyamatosan javultak, bár az ütem egyenetlen volt. "A munkanélküliségi ráta májusban továbbra is magas, 5,8 százalékos volt", de a foglalkoztatási mutatóknak, az oltásoknak köszönhetően "az elkövetkező hónapokban javulniuk kell" - tette hozzá.



Megerősítette egyben az amerikai jegybank azon szándékát, hogy ösztönözze a munkaerőpiac széles körű és átfogó fellendülését, és ne emelje túl gyorsan a kamatlábakat csak a közelgő inflációtól való félelem alapján.



Powell arra számít, hogy a közelmúltbeli áremelkedések hamarosan alábbhagynak, és fenntartható szintre tudják csökkenteni az inflációt. Az Egyesült Államokban a fogyasztói árak májusban 5 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest, amely az elmúlt 13 év legnagyobb növekedése volt. A Fed elnöke szerint tavaly tavasszal, a pandémia kezdetén hirtelen zuhantak az árak, és ennek köszönhető, hogy az inflációs adatok most sokkal nagyobbak, mint egy évvel ezelőtt.



"A Fed intézkedéseit kettős megbízásunk vezérli, azaz hogy maximális foglalkoztatást és stabil árakat teremtsünk az amerikai embereknek, valamint felelősségünk van a pénzügyi rendszer stabilitásának elősegítésében" - fogalmazott Powell. A Federal Reserve elnöke kijelentette, hogy mindent megtesznek a gazdaság támogatása érdekében, bármeddig is tartson a felépülés.

MTI