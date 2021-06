Fehérek nem jelentkezhetnek a BBC gyakornoki programjába

2021. június 23. 09:37

A BBC olyan gyakornoki programot hirdet, amelyre nem jelentkezhetek fehérek, csak fekete, ázsiai vagy kevert etnikumú személyek. A közelmúltban egy hasonló pozíciót hirdettek meg, arról azonban nem nyilatkoztak, hány ilyen ilyen gyakornoki lehetőségük volt eddig. A BBC főnöke, Tim Davie szerint fontos, hogy a náluk dolgozók tükrözzék az Egyesült Királyság társadalmát, és van még hova fejlődniük ebben. Az adófizetők szervezetének digitális kampánymenedzsere szerint azonban nem faji alapú munkaerő-felvételre kellene költeniük az adófizetők pénzét.

A műsorszolgáltató egy egyéves, 17 810 fontos (azaz több mint hétmillió forintos) gyártásirányítói asszisztens pozícióba gyakornoki lehetőséget hirdet a tudományos részleggel Glasgowban, de a lehetőség csak fekete, ázsiai és kevert etnikumú jelentkezők előtt nyitott – írta a Daily Mail.

A 2010-es esélyegyenlőségi törvény értelmében a pozitív diszkrimináció törvényellenes, de a pozitív fellépés engedélyezett gyakornokság és szakmai gyakorlat esetében, olyan területeken, ahol a kisebbségek alul vannak képviselve.

A hirdetést online osztotta meg a Creative Access nevű cég, amelynek célja, hogy növekedjen az etnikai kisebbségek száma a kreatív iparban, tehát a médiában és a művészet különböző ágazataiban. Aki elnyeri ezt a lehetőséget, az dolgozhat a BBC legnépszerűbb műsorain, például a Springwatch, The One Show és a The Truth About sorozatokon. A Creative Access hirdetése így szól: „az ideális jelölt a televízió világában szeretne karriert építeni és nyilvánvalóan érdeklődik a BBC Studios iránt.”

A közelmúltban egy kutatógyakornoki pozíciót is meghirdettek a természettudományos egységgel. Ez a lehetőség szintén csak valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó személyek számára állt nyitva. A BBC nem hozta nyilvánosságra, hogy hány gyakornoki pozíciójuk volt hasonló formában meghirdetve.

Az egyik szóvivőjük azt mondta: „a BBC egy befogadó szervezet, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy képviseljük a közönségünket. A Creative Access, egy független, a kreatív iparban a sokszínűség növelése mellett elkötelezett szervezet. Az ő szervezésükben egy olyan rendszert támogatunk, amely fejlesztési szerepköröket biztosít, teljes összhangban az esélyegyenlőségi törvénnyel.”

A BBC korábban már elmondta, büszke arra, hogy alulképviselt csoportok tagjai náluk törnek be először a médiába. A legjobban keresők 18 százaléka fekete, vagy más etnikai kisebbséghez tartozik. Ez az elmúlt négy évre vetítve 6 százalékos növekedést jelent.

A BBC főigazgatója, Tim Davie azt mondta, hogy a műsorszolgáltatónak van még min dolgoznia az ügyben, mert a legjobban fizetett sztárjai között fennáll a sokszínűség hiánya. Idén adták ki a sokszínűség és befogadás tervét, amely szerint biztosítják, hogy dolgozóik 50 százaléka nő, 20 százaléka fekete vagy más etnikai kisebbséghez tartozó személy, 12 százaléka pedig fogyatékkal élő, hogy jobban tükrözzék az Egyesült Királyság lakosságát, továbbá a társadalom más alulképviselt csoportjainak is helyet ajánlanak, és a társadalmi mobilitást hivatottak fejleszteni.

Davie hozzátette: „sokat fejlődtünk, de ennél tovább akarunk menni és tovább kell mennünk. Ez a terv biztosítja, hogy egy modern, progresszív és befogadó szervezet legyünk.”

Joe Ventre, a Taypayers’ Alliance (adófizetők szövetsége) digitális kampánymenedzsere szerint a BBC főnökeinek nem kéne támogatnia a faji alapú munkaerő-felvételt az adófizetők pénzéből. Véleménye szerint ez a hozzáállás még jobban aláássa az emberek bizalmát a cégben és abban, hogyan használják fel a pénzüket.

