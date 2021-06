Hat magyar filmet láthat a közönség a palicsi filmfesztiválon

2021. június 23. 11:50

Hat magyar filmet láthat a közönség az idei palicsi filmfesztiválon, amelyet július 17. és 23. között szerveznek meg a magyar határhoz közeli településen - közölték a szervezők szerdán.

Az új magyar filmek között lesz Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című többszörösen díjazott alkotása, amely a valóság és a képzelet határán játszódva mutatja be egy negyvenéves nő szerelemkeresését.

Bemutatják Lakos Nóra romantikus vígjátékát, a Habot is, amelynek szenvedélyes főhőse egy cukrászlány, aki mindenre hajlandó, hogy megmentse vállalkozását és visszaszerezze szerelmét.

Gothár Péter Hét kis véletlen című új filmje egy pesti család életét követi nyomon. A film központi alakja Gertrúd, aki egy kihűlt házasságban neveli kamaszfiát, és fanatikus rajongással vezet egy kórust. Élete majdnem megváltozik, amikor találkozik egy fiatal lánnyal, de aztán minden visszaáll a megszokott rendbe.

A fesztiválon látható lesz a Post Mortem című magyar horror, amelyet Bergendy Péter rendezett. A film az első világháborút követő spanyolnátha-járvány időszakában játszódik, és egy post mortem vándorfotóst követ végig, aki igyekszik kitalálni, mi a céljuk a földön rekedt szellemeknek.

Herendi Gábor Szabó Győző önéletrajzi könyvén alapuló, Toxikoma című alkotását is a palicsi fesztiválon láthatják először a szerbiai nézők. A film a népszerű színész életének legnehezebb éveit eleveníti fel, aki végül rászánja magát az elvonókúrára. Itt találkozik Csernus doktorral, a film pedig azt a harcot mutatja be, amely a két domináns férfi között zajlott a pszichiátrián.

Varsics Péter első mozifilmje, az Így vagy tökéletes is egy romantikus komédia, amely egy kiégett marketinges és egy spirituális regényeket szerző írónő egymásra találását mutatja be. A szabadkai közönség számára pedig azért is lehet érdekes ez az alkotás, mert főszereplőjét, Béres Mártát személyesen is ismerheti, hiszen évekig a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésznője volt.

Az idei palicsi filmfesztiválon 15 válogatásban több mint 130 filmet láthat a közönség Palicson és Szabadkán. Számos alkotás szerbiai és térségbeli bemutatója éppen a palicsi filmes ünnepen lesz.

A vetítések mellett idén is koncertekkel, kiállításokkal, beszélgetésekkel és műhelymunkákkal várják az érdeklődőket.

MTI