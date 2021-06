EURO-2020 - mágikusnak nevezte a román sportsajtó a magyar válogatottat

2021. június 24. 13:12

A román sportsajtó mágikusnak és a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság egyik legnagyobb meglepetésének nevezte csütörtökön a Marco Rossi által vezetett magyar válogatottat, amely szerdán este 2-2-es döntetlent játszott Münchenben a német válogatott ellen, és közel állt a nyolcaddöntőbe jutáshoz.

Az egyedüli nyomtatásban megjelenő, legrégibb sportújság, a Gazeta Sporturilor kiemelte, hogy a magyarokat is magában foglaló úgynevezett halálcsoport valóban halálcsoport volt, és drámai módon ért véget. A szerda esti német-magyar és portugál-francia mérkőzések idején sorra mind a négy csapat állt továbbjutásra, három közülük (Magyarország, Németország, Portugália) kiesésre is a pillanatnyi eredmények tükrében, végül az esélyesebbek léptek tovább, így Magyarország végzett a negyedik helyen.

Az újság a 65 éves Victor Piturca volt román szövetségi kapitányt idézi, aki az Eb-t közvetítő Pro TV román kereskedelmi csatorna szakmai elemzőjeként gratulált a magyar válogatottnak, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Rossi csapata nem jutott tovább. "Talán megérdemelték volna ezt a győzelmet, a keretükben szerényebb képességű játékosok vannak, de az edzőnek sikerült egy egységes, erős csapatot összeraknia. Nagy dolog, hogy Németország és Franciaország nem tudta legyőzni őket, gratulálok nekik, emelt fővel távoztak" - mondta Piturca.

A mérkőzés után a legnézettebb román sportcsatornán, a Digisporton a német-magyar meccset elemezték a leghosszabban. Ilie Dumitrescu korábbi román válogatott csatár a magyar együttes szervezett játékára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a magyarok nemcsak a védekezéssel törődtek, hanem támadni is képesek voltak, és a németek egyenlítő gólja után azonnal vissza tudtak vágni, ami azt jelenti, hogy nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is magas szinten teljesítettek. A szakelemző a magyar együttes taktikai fegyelmezettségét is aláhúzta, majd elemzését úgy zárta, hogy "le a kalappal a magyarok előtt", miközben a román sportcsatorna képernyőjén "Tisztelet Magyarország!" felirat volt olvasható.

Az Eurosport román nyelvű honlapján megjelent írás szerzője "mágikusnak" nevezte a magyar válogatottat, amely annak ellenére játszott "szenzációsan", hogy senki nem adott neki esélyt a halálcsoportban. A szerző szerint Marco Rossi megmutatta, hogy egy kis, sztárokat nélkülöző ország is képes esélyesként játszani a nagyok ellen, ha egységes és szervezett csapatként küzd.

MTI