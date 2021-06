Továbbra is érvényben van a hőségriadó – hidegfront is érkezik

2021. június 25. 08:25

Még marad a kánikula, ezért Müller Cecília országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a hőségriadót. Este 8 óráig érvényben van a vörös kód is. Napközben érkezhet északnyugat felől a hidegfront, amely szombatra hoz országos enyhülést.

Az idei első hőhullámban az országos tisztifőorvos először múlt szombattól kedd éjfélig rendelte el a hőségriasztást, ez a másodfokú intézkedés. Kedd 0 órától viszont hőségriadót rendelt el Müller Cecília. Ez a legmagasabb, harmadfokú intézkedés eredetileg csütörtök éjfélig lett volna érvényben, de ezt egy nappal, péntek éjfélig meghosszabbította az országos tisztifőorvos.



A tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.



A hőségre tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolta az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményében arra hívta fel figyelmet, hogy a nagy melegben több folyadékot kell fogyasztani és 11 és 15 óra között nem szabad a tűző napon tartózkodni. Javasolták, hogy a szabadban dolgozók megfelelő öltözékkel és napvédő készítményekkel védjék bőrüket a leégés ellen. Figyelmeztettek továbbá arra is, hogy senki ne hagyja gyermekét és állatait sem a tűző napon parkoló autóban.

Azt írták: ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A bárki által igénybe vehető, légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken 20 óráig hosszabbította meg a hétfőn országosan életbe lépett vörös kódot. Ezen intézkedés célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján pedig minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

A napokban több melegrekord is megdőlt. A kánikula csütörtöki tetőzésekor az Országos Meteorológiai Szolgálat azt közölte: méréseik kezdete, 1901 óta nem mértek ilyen magas hőmérsékletet júniusban. A Bács-Kiskun megyei Fülöpházán csütörtökön 40 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség miatt péntekre még másodfokú figyelmeztetést adott ki hat megyére, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Budapestre, Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. A nappali csúcsértékek várhatóan 28 és 37 fok között alakulnak.

A Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön extrém, az ország többi régiójában nagyon erős szintet érhet el az UV-B-sugárzás.

Pénteken ugyanakkor zivatarokkal hidegfront érkezik. Emiatt országszerte zivatarokra, több megyében felhőszakadásra is figyelmeztetnek.



MTI