Kigyulladt egy harcművészeti központ

2021. június 25. 09:21

Kigyulladt egy harcművészeti központ az északkelet-kínai Honan tartományban helyi idő szerint kora hajnalban, a balesetnek több halálos áldozata volt, köztük sajtóhírek szerint több gyerek.

A Csocseng megyében található oktatóközpontban egyelőre ismeretlen okból helyi idő szerint hajnali 3 órakor keletkezett tűz. A balesetben eddig 18-an veszítették életüket, további 16-an megsérültek, közülük négy ember állapota súlyos. A Beijing Youth Daily című kínai lap helyi idő szerint délelőtt megjelent cikke szerint a halálos áldozatok többsége a központ második emeletén lakott, 7 és 16 év közötti tanulók voltak. A cikket, amelyet több kínai weboldal is átvett, délutánra eltávolították.



A hatóságok őrizetbe vették a központ vezetőjét, és vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek feltárására.



Kínában gyakoriak a tűzesetek, és egyéb, az épületbiztonsági előírások be nem tartásával összefüggő balesetek. Alig két héttel ezelőtt a közép-kínai Hupej tartományban gázrobbanás következtében omlott be egy helyi élelmiszerpiac épülete, több mint száz embert temetve a romok alá. A balesetben 25-en veszítették életüket.



Májusban pedig országszerte több helyen betiltották azt a gyakorlatot, hogy az elektromos robogókat liftben szállítsák, miután a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban egy elektromos robogó akkumulátora felrobbant egy liftben, több embert súlyosan megsebesítve.



MTI