Koronavírus - Meghalt 8 beteg, 66-tal nőtt a fertőzöttek száma hazánkban

2021. június 25. 09:49

Meghalt 8 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 66 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 454 866 embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 728 655-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 807 910-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 980-ra, a gyógyultaké 737 233-ra emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 40 697. Kórházban 182 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 2701-en vannak, a mintavételek száma 6 094 415-re nőtt.



Kiemelték, hogy az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően sikerült "letörni" a járvány harmadik hullámát.



Emlékeztettek arra, hogy az újraindítás következő fokozata 5,5 millió beoltottnál lép életbe, a várható intézkedéseket a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette.



Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.



Folyamatosan regisztrálhatnak a Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyarok is - hívták fel a figyelmet.



Jelezték, az ország felajánlja a szomszédos államoknak, hogy júliustól a közös határok mentén élők is felvehetik a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon. Ezzel Magyarország tovább növeli a járvány elleni védettségét, és a lakosság, valamint a külhoni magyarok védelme érdekében kiterjeszti a védettek körét közvetlenül a határok mentén élőkre is, függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar állampolgárok - hangsúlyozták.



Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra, és már az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is foglalhatnak időpontot a nekik legkedvezőbb kórházi oltópontra és az elérhető vakcinákra.



Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható, egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető.



A kormányzati honlap felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltást igazoló alkalmazás, amely kiváltja a védettségi igazolványt, mobiltelefonra ingyenesen letölthető.



Emlékeztettek arra, hogy a kormány felállította a közösségi élet újraindításáért, illetve a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzset, és nemzeti konzultációban is kikéri a magyar emberek véleményét a gazdaság újraindításával kapcsolatban.



A közösségi élet újraindításáért és a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsek javaslatára a kormány újabb járványügyi korlátozások feloldásáról döntött, így az 5,5 millió beoltott elérését követően megszűnik a kötelező maszkhasználat, és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni.



A védettségi igazolvány használata ugyanakkor fennmarad a tömegrendezvények esetén, mint a sportrendezvények, koncertek, fesztiválok és az éjszakai zenés szórakozóhelyek, hiszen a vírus még itt van.



A kormány továbbá egy a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációban is kikéri a magyar emberek véleményét, olyan kérdéseket érintve, mint a gazdaság újraindítása és megerősítése, a munkahelyek védelme, a családok támogatása - írták.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 110) és Pest megyében (112 040) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 630), Győr-Moson-Sopron (44 438) és Hajdú-Bihar megye (42 611). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 767).

MTI