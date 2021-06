Börtönből házi őrizetbe került a fehérorosz aktivista és barátnője

2021. június 25. 10:55

A fehérorosz hatóságok a börtönből házi őrizetbe szállították Raman Prataszevics ellenzéki újságírót és barátnőjét, az orosz állampolgárságú Szofija Szapegát - közölte a BBC orosz nyelvű adása pénteken.

Az újságíró apja, Dzmitrij Prataszevics a televízónak elmondta, fia és barátnője Minszkben, két külön lakásban tartózkodnak.



"Még mindig a hatóságok teljes felügyelete alatt állnak, nem ejtették az ellenük szóló vádakat" - jelentette ki, s hozzátette, hogy a hatóságok semmiféle tájékoztatást nem adnak a családnak Prataszevics állapotára vonatkozóan.



A házi őrizetről szóló hírt megerősítette Szapega mostohaapja, Szergej Dugyics és a nő ügyvédje, Anton Gasinszki is, hozzátéve, hogy Szapegával a szülei csütörtökön találkoztak egy étteremben.



A fehérorosz hatóságok egyelőre nem kommentálták a BBC értesülését.



Szvjatlana Cihanouszkaja, a Litvániába menekült fehérorosz ellenzéki vezető üdvözölte a hírt, de hangsúlyozta: ez nem jelenti az ügy végét.



"A házi őrizet nem jelent szabadságot, még mindig vád alatt állnak, minden lépésüket figyelik. Ez pedig annyit jelent, hogy továbbra is túszok" - jelentette ki. Hozzátette, hogy kapcsolatban állnak a pár családtagjaival, és megerősítette, hogy a fehérorosz hatóságok nem adnak információt Prataszevicsről.



Jóllehet Prataszevics korábban azt közölte, jó egészségnek örvend, nem bántotta senki, és önként működik együtt a fehérorosz hatóságokkal, kijelentéseinek hitelességét sokan kétségbe vonták, hiszen őrizetben volt.



A fehérorosz hatóságok május 23-án vették őrizetbe Prataszevicset, az országban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna 26 éves volt főszerkesztőjét és barátnőjét, miután bombafenyegetésre hivatkozva minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair ír légitársaság Athén-Vilnius járatát, amelyen utaztak.



Az őrizetbe vétel nemzetközi felháborodást váltott ki, és újabb szankciókat jelentettek be miatta Fehéroroszország ellen.

MTI