Fidesz: Niedermüller utcára akarja rakni a Molnár Antal Zeneiskolát

2021. június 25. 11:56

Niedermüller Péter és a baloldal másodszor is utcára akarja rakni az erzsébetvárosi Molnár Antal Zeneiskolát - írta a Fidesz VII. kerületi szervezete nevében Bajkai István országgyűlési képviselő.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a kormánypárti politikus azt írta, megdöbbenve értesültek a hírről, hogy a baloldali városvezetés másodszor is utcára próbálja tenni a Molnár Antal Zeneiskolát.



"Úgy látszik, az erzsébetvárosi baloldal semmit sem tanult a télen történtekből, és ahelyett, hogy megoldaná a zeneiskola problémáját és végre birtokba adná számára a Damjanich utca 4. szám alatti épületet, újabb és újabb problémákat gördít a gyerekek beköltözése elé" - írta a politikus.



Hozzátette: majdnem két évvel azután, hogy a baloldal átvette az önkormányzat vezetését, "még mindig nem képes arra, hogy az erzsébetvárosi gyerekeket elhelyezze abba az épületbe, amelyet még az előző, fideszes városvezetés újított fel a Molnár Antal Zeneiskola számára". Ehelyett újabb hazugságokra és mondvacsinált indokokra hivatkozva, ismét meg akarja tagadni a zeneiskola diákjaitól, hogy ott kezdjék meg az új tanévet - jegyezte meg.



Bajkai István hozzátette: Erzsébetváros vezetésének "valószínűleg szándékában sem állhatott odaadni az iskolát a gyermekeknek, a pályázattal csupán annyi céljuk volt, hogy egy újabbat rúghassanak az iskola diákjaiba, tanáraiba és a szülőkbe, mert azok keresztül húzták a számításaikat és nem sikerült odaadni az épületet a saját haveri körüknek".



"Jól látható, hogy a baloldalnak csak akkor számít az oktatás, amikor a saját barátaik iskolájáról, vagy intézményéről van szó, minden egyéb esetben örömmel gázolnak át bárkin és bármin" - írta.



Tudatta azt is, felszólítják Erzsébetváros polgármesterét, hogy "azonnal fejezze be az épület átjátszását az újabb baloldali baráti köreiknek és végre rendezze a Molnár Antal Zeneiskola ügyét, adja oda az iskolát azoknak a gyerekeknek, akiknek az előző városvezetés felújította". Felszólítják a polgármestert arra is, hogy "fejezze be végre azt az oktatás- és kultúraellenes politikáját, amelyet az elmúlt másfél évben folytatott és végre kezdjen el az erzsébetvárosi gyermekek és szülők érdekében dolgozni".

MTI