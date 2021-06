Varsó: felavatták a visegrádi csoport 30. évfordulójára emlékeztető festményt

2021. június 25. 12:00

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Felavatták Varsó egyik belvárosi utcájában pénteken a visegrádi csoport (V4) megalapításának idei 30. évfordulójára és a június végén lezáruló soros lengyel elnökségére emlékeztető óriási falfestményt, melyhez hasonló alkotások készülnek a többi visegrádi fővárosban is.

Az ünnepségen, melyen jelen volt Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövet is, Piotr Glinski kormányfőhelyettes, kulturális, örökségvédelmi és sportminiszter kiemelte a V4-es együttműködés történelmi, kulturális és politikai jelentőségét.



Szymon Szynkowski vel Sek külügyminiszter-helyettes ünnepi beszédében elmondta: a koronavírus-járvány miatt nem volt könnyű a június 30-ig tartó lengyel soros elnökséget lebonyolítani. Sorolva az elmúlt hónapokban szervezett találkozókat és kezdeményezéseket, a diplomata aláhúzta: a V4 a járvány ellenére bizonyította vitalitását és rugalmasságát, alkalmazkodott a nehéz körülményekhez.



Szynkowski vel Sek kiemelte a több mint húsz éve működő, eddig több mint 6500 művelődési és társadalmi projektet támogató Visegrádi Alap szerepét is. A leleplezett falfestményt a társadalmi együttműködés egyik szép példájának nevezte.



Az alkotás egy embercsoportot ábrázol, amelynek tagjai közösen festik fel a "30 years of V4" feliratot. Ezáltal az alkotás - amint a projekt társszervezője, a lengyel Nemzeti Kulturális Központ (NCK) az MTI-vel közölte - metaforikus módon jeleníti meg a V4 fő alapelveit: az együttműködést, a barátságot, a szolidaritást, a közös törekvések támogatását, az egymás iránti tiszteletet, a kulturális sokszínűséget. "Hivatkozik a hagyományra, a közös tapasztalatokra, a párbeszédre, valamint a térségünket erősítő közös vállalkozásokba történő kreatív bekapcsolódásra" - olvasható az NCK közleményében.



Hasonló falfestményeket avatnak fel jövő kedden Pozsonyban, szerdán Budapesten, július második felében pedig Prágában is.

MTI