Dömötör: több gazdasági kérdés is helyet kapott a konzultációban

2021. június 25. 13:31

A most induló konzultációban több gazdasági témájú kérdés is helyet kapott, a gazdaság megerősítése ugyanis a koronavírus-járvány utáni időszakban is alapvető cél - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: várják a véleményeket a családi adóvisszatérítéssel kapcsolatban. Ennek lényege, hogy amennyiben idén Magyarország eléri az 5,5 százalékos gazdasági növekedést, akkor a gyermeket nevelő családok visszakaphatják a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat az átlagbér adószintjéig.



Egy kérdés a munkát terhelő adókra vonatkozik, amelyek jelentősen csökkentek az elmúlt években - emelte ki.



Egy másik kérdés arról szól, hogy kapjanak-e alkotmányos védelmet a családtámogatások és a nyugdíjak.



Arra is kíváncsi a kormány, hogy a magyarok támogatják-e a hitelmoratórium további meghosszabbítását.



A minimálbérrel kapcsolatban is várják a válaszokat: a magyarok támogatják-e, hogy annak összege 200 ezer forintra emelkedjen. Ez a lépés azt szolgálná, hogy a gazdasági növekedésből ne csak a vállalatok részesüljenek, hanem a családok is.



A fenti intézkedések több millió magyar ember életét érintik, ezért is biztatnak mindenkit arra, hogy mondja el a véleményét - mondta az államtitkár.

MTI