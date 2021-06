ÁSZ: megbízhatatlanul gazdálkodott a Momentum 2018-2019-ben

2021. június 25. 14:29

Nem volt biztosított a Momentum Mozgalom gazdálkodásának törvényessége 2018-2019-ben, ezért a pártnak erősítenie kell a gazdálkodása törvényességét - mondta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) alelnöke pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Holman Magdolna azt közölte, a Momentum a vizsgált időszakban nem teremtette meg gazdálkodásának átláthatóságát, illetve a közpénzek felhasználásának elszámoltathatóságát a párt tagsága és az állampolgárok felé. Az ÁSZ ezért kilenc javaslatot tett a párt elnökének, akinek ezek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie - húzta alá.



A számvevőszék alelnöke beszámolt arról is, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak szintén lépnie kell a törvényes gazdálkodás érdekében.



Holman Magdolna rámutatott, mindkét párt 2018-tól kap rendszeres állami támogatást, így az ÁSZ most elsőként végzett náluk a párttörvényben kétévente előírt vizsgálatot. Az alelnök szerint ezért nem meglepő, hogy a két pártnak számos területen kell tennie a törvényes, átlátható és elszámoltatható gazdálkodás érdekében.



Nagy Imre felügyeleti vezető elmondta, a két vizsgált párt összesen 830 millió forintot kapott 2018-2019-ben.



Közölte, a Momentum Mozgalom ebben az időszakban nem alakított ki szabályszerű könyvvezetési rendszert és nem biztosította a könyvvezetésének törvényességét.

Ezáltal a párt nem támasztotta alá szabályszerű könyvvezetéssel a pénzügyi kimutatásaiban szereplő bevételi és kiadási adatokat, amivel megtévesztette saját tagságát és a közvéleményt is - fejtette ki Nagy Imre. Megjegyezte, a Momentum Mozgalom a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékelését nem végezte el a törvényi előírás ellenére, így nem biztosította a közélet tisztaságára vonatkozó törvényi előírások érvényesülését. Ennek következtében nem zárható ki, hogy nem engedélyezett források felhasználásával tisztességtelen előnyhöz juthatott más pártokkal szemben - emelte ki.



Nagy Imre elmondta, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt belső szabályozása és számviteli kereteinek kialakítása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá a nem szabályszerű könyvvezetés és gazdálkodás következtében sérült a közpénzek átláthatósága és a közélet tisztaságának alaptörvényben meghatározott elve.



A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2018-as és 2019-es pénzügyi kimutatásai nem mutattak megbízható és valós képet a gazdálkodásáról, bevételeiről és kiadásairól, ezáltal a párt a tagságát és a közvéleményt is megtévesztette - jelentette ki.



A felügyeleti vezető közölte, az ÁSZ az ellenőrzés során vagyonmegóvási intézkedést helyezett kilátásba, amelynek megszüntetéséhez a pártnak dokumentumokkal kellett igazolnia, hogy 2021-ben már biztosítja a közpénzek szabályszerű felhasználását és ellenőrizhetőségét. Ezt a párt megtette, ugyanakkor a fennmaradt hiányosságok megszüntetése érdekében a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak intézkednie szükséges - mondta, majd hozzátette, a pártnak olyan számviteli rendet kell kialakítania, amely a gazdálkodásában maradéktalanul és folyamatosan biztosítja, hogy a könyvvezetés szabályszerű legyen, illetve abból a pénzügyi kimutatás elkészítéséhez szükséges adatok megbízhatóan rendelkezésre álljanak.



A sajtótájékoztatón Holman Magdolna a jövő évi parlamenti választásra tekintettel is alapvető fontosságúnak nevezte, hogy minden Magyarországon bejegyzett párt törvényesen működjön. A számvevőszék ezért a költségvetési támogatást kapó pártok ütemezett ellenőrzése mellett jelenleg több mint 170 olyan pártot is vizsgál, amely nem kap rendszeres állami támogatást - mondta.



Aláhúzta, az ÁSZ ezzel fontos garanciákat és transzparenciát biztosít minden állampolgár számára.



A számvevőszék alelnöke hangsúlyozta, az ÁSZ a jövő évi kampánypénzek felhasználását utólagosan, a jelöltek és jelölőszervezetek nyilvánosságra hozott pénzügyi elszámolásai, illetve az azokat alátámasztó, a számvevőszéknek átadott bizonylatok alapján végezheti.



Holman Magdolna emlékeztetett, az ÁSZ már egy korábbi elemzésében is felhívta a figyelmet arra, hogy míg a hagyományos médiafelületeken erősödött a politikai hirdetések átláthatósága és elszámoltathatósága, addig a közösségi médiában megjelent hirdetések nem szoríthatók be a jelenlegi jogszabályok közé, így azokat nem ellenőrizheti a számvevőszék.



Úgy fogalmazott, az ÁSZ ellenőrzései során nem a hibákat és törvénysértéseket keresi, hanem tükröt tart és a szabályos gazdálkodás és elszámolás kialakítását támogatja.

MTI