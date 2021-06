KDNP: Gyurcsány pápának képzeli magát, most a gyónási titkot töröltetné el

2021. június 25. 14:58

Gyurcsány Ferenc pápának képzeli magát, most már a gyónási titkot töröltetné el - közölte a KDNP frakcióvezető-helyettese pénteken az MTI-vel.

Vejkey Imre közleményében azt írta, "az őszödi gyónó szócsöve", Vadai Ágnes (DK) törvénymódosítást nyújtott be, hogy a gyónási titkot felülírja a feljelentési kötelezettség.



"Visszautasítjuk ezt a nyílt támadást, melyet a Katolikus Egyházzal szemben tanúsítanak! Honnan veszik maguknak a bátorságot és a jogot, hogy beavatkozzanak olyan kérdésekbe, melyekbe kizárólagosan a Katolikus Egyház első emberének, a római pápának van hatásköre és illetékessége!?" - írta a politikus.



Hozzátette: "ez nem más", mint az egyház, az alaptörvény, a hatályos nemzetközi egyezmények semmibevétele és súlyos beavatkozási kísérlet a kánonjogba.



"Az egyesített baloldal vezető ereje most kimutatta a foga fehérjét, a keresztényellenes agressziót, mely az igazi habitusuk" - írta Vejkey Imre. Emlékeztetett rá: "ez a beavatkozási kísérlet nem új keletű", "sok papot hurcoltak meg, sőt végeztek ki a kommunisták azért, mert nem árulták el az Istennek tett esküjüket, vagyis nem adták ki a gyónás során tudomásukra jutott titkot".



A politikus szerint "most visszaköszön a kommunista terror szelleme, amikor újra esküszegésre kényszerítenék a papságot".



Vejkey Imre azt írta: a DK sajtótájékoztatója okán kialakult téves értelmezés miatt fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ma Magyarországon az Alaptörvény és a vonatkozó jogszabályok értelmében "minden egyházi személyre, illetve egyházi intézményben dolgozóra ugyanazok a büntetőjogi szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra", az ezzel ellentétes állítások "hamisak és minden valóságot nélkülöznek".



"Ezért a keresztény közösség védelmében azt üzenem, hogy el a kezekkel az Egyháztól!" - fogalmazott.



A KDNP frakcióvezető-helyettese felvetette, "ha a DK ezt ellenzékből megengedi magának, akkor mit tenne, ha kormányzati hatalma lenne" a pártnak. "Ne adjunk esélyt erre!" - írta a kereszténydemokrata politikus.



MTI