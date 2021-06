MKPK: egy baloldali törvényjavaslat ellenkezik az alaptörvénnyel

2021. június 25. 15:20

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szerint ellenkezik az alaptörvénnyel Vadai Ágnesnek, a DK frakcióvezető-helyettesének törvényjavaslata, amely az egyházon belüli pedofil bűncselekményeket tárná fel.

Az MKPK titkárságának az MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint az alaptörvény és a vonatkozó jogszabályok értelmében minden egyházi személyre, illetve egyházi intézményben dolgozóra ugyanazok a büntetőjogi szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. "A törvényjavaslat e rendelkezésekkel ellentétesnek tűnik" - írták.



Vadai Ágnes múlt szerdán a budapesti Szent István-bazilika előtt tartott sajtótájékoztatón közölte, "valódi pedofilellenes" javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, amely átfogó vizsgálatot ír elő a Magyar Katolikus Egyháznak a pedofil bűncselekmények feltárására, és a gyónási titok megsértésével is feljelentésre kötelezi a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről tudomást szerző papokat. Vadai Ágnes jelezte, felveszi a kapcsolatot az MKPK-val, hogy egyeztessenek a javaslatról.



Az MKPK tájékoztatása szerint a frakcióvezető-helyettes hétfői, a testülethez eljuttatott levelében felhívta a püspökök figyelmét Ferenc pápa gyermekvédelemre vonatkozó rendelkezéseire is.



Tóth Tamás, az MKPK titkára keddi válaszában biztosította a politikust, hogy a pápa ezen rendelkezéseit a konferencia ismeri és magára nézve kötelezőnek tartja, beleértve a gyónásra vonatkozó titoktartást is, "amely Ferenc pápa szerint sem képezi vita tárgyát".



Jelezte, hogy az MKPK gyermekvédelmi intézkedéseiről, így többi között egyetemi szintű, akkreditált gyermek- és ifjúságvédelmi képzéseiről Vadai Ágnes több évre visszamenőleg tájékozódhat oldalaikon, például a katolikus.hu és a btk.ppke.hu honlapon.



Ezek alapján a konferencia a kért konzultációt "nem tartja indokoltnak".



A közleményben kitértek arra is, hogy a konferencia kifogásolja a "más vallásoktól és foglalkozási csoportoktól eltérő bánásmódra irányuló diszkriminációt".



Hozzátették, ahogy a testület korábbi közleménye is tartalmazta, nem szolgálja az áldozatok és a társadalom érdekeit, ha egyéni és családi tragédiákat egész közösségek, egyházi és világi hivatások megbélyegzésére, lejáratására vagy rövidtávú politikai haszon érdekében használnak fel.

MTI