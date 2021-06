A főpolgármester hagyja ki kampányából az adóhivatalt...

2021. június 25. 16:56

A pénzügyminiszter azt javasolja a főpolgármesternek, hogy miniszterelnök-jelölti kampányából hagyja ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV).

"Olvasom, hogy Karácsony Gergely ezúttal sem a főváros ügyeivel, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal foglalkozik, amelynek szerinte az a feladata, hogy "nyomokat tüntessen el" - fogalmazott közösségi oldalán közzétett pénteki bejegyzésében Varga Mihály.



A pénzügyminiszter közölte: megérti, hogy tanácsadói hatására a főpolgármester fejében a szocialista vezetés alatt működő adóhivatali kép él, amikor a véletlenszerűen ellenőrzött adózók között rendre jobboldali politikusok szerepeltek, például Orbán Viktor és Kubatov Gábor, véletlenül egymást követő sorszámmal 2007-ben.



Varga Mihály kiemelte, a főpolgármester elfelejtette, hogy jól működő és kiemelten fontos munkát végző adóhivatala van Magyarországnak. A NAV készíti el 5,5 millió ember adóbevallását, többek között a főpolgármesterét is. A hivatal hatáskörébe 1200 különféle ügy tartozik, ami nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló. A NAV-nak is köszönhető, hogy az adóelkerülés 10 százalék alá csökkent, Magyarország megelőzte Németországot és Ausztriát is.



Az adóhivatal a csökkenő adók ellenére is biztosítja a költségvetési bevételek 94 százalékát, és a járványra tekintettel bevezetett extra kedvezmények révén 680 millió forint adót hagyott az arra rászorulóknál - tette hozzá.



"Javaslom Főpolgármester úrnak, hogy miniszterelnök-jelölti kampányából hagyja ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A fővárosi emberek is jobban járnának, ha inkább a velük meglévő vitáinak megoldásán dolgozna (dugók, méhlegelők, elkésett és drágább felújítások)" - fogalmazott a pénzügyminiszter Facebook-oldalán.



MTI