Vihar - Több megyében harmadfokú riasztásokat is kiadtak

2021. június 25. 17:38

Baranya, Somogy és Tolna megyében harmadfokú (piros) riasztásokat is kiadott zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután. Ezeken a helyeken rövid időn belül olyan heves zivatarok várhatók, amelyekben a viharos szél és a jégeső is jelentős kockázatot jelent.

Emellett számos megyében van érvényben másodfokú riasztás. A meteorológiai szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a heves zivatar veszélye miatt a nap folyamán csaknem az egész országban adhatnak ki további másodfokú riasztásokat.



A veszélyjelzés szerint többfelé - kiemelten a Dunántúlon - várhatók akár 100-120 kilométer/órás, akár annál is erősebb széllökésekkel kísért zivatarok. Veszélyt jelent a nagyobb méretű jég, az intenzív esőzés és a villámlás is.



A katasztrófavédelem ezért arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, viharjelzéseit.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az érintett területeken fokozott odafigyelést kérnek mindenkitől, és azt, hogy pakolják el a kerti bútorokat, más olyan tárgyakat, amelyeket könnyen felkaphat a szél. A vihar idején mindenki maradjon zárt helyen, lehetőség szerint ne parkoljon fák alá, a közúton közlekedők pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek.



Az aktuális meteorológiai riasztásokról az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán és a katasztrófavédelem VÉSZ applikációján keresztül is tájékozódhatnak - írta az OKF, hozzátéve: ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón.



MTI