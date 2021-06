Potápi: a közös múltra ma újra közös jövőt lehet építeni

2021. június 25. 17:46

Gáspár Péter felvidéki szobrászművész alkotása, IV. Béla szobra Besztercebányán.

Az átadás napján, 2021. június 25-én. MTI/Komka Péter

A közös múltra ma újra közös jövőt lehet építeni - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Besztercebányán, ahol beszédet mondott IV. Béla szobrának ünnepélyes leleplezésén pénteken.

A IV. Béla által városi rangra emelt Besztercebányán, amely ma már gyakorlatilag nem rendelkezik magyar lakossággal, részint közadakozásból, részint különböző támogatásoknak - köztük a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának - köszönhetően emeltek szobrot.

Potápi Árpád János a szobor ünnepélyes leleplezésén mondott beszédében kiemelte: a szobor átadása olyan alkalom, amely arra figyelmeztet, hogy számos olyan alak van a két nemzet múltjában, aki összeköti őket, s bízni lehet abban, hogy a jövőben is lesznek ilyenek. Az államtitkár a második honalapítónak is nevezett uralkodó tetteit felidézve azok máig érvényes üzenetéről is beszélt. Rámutatott: IV. Bélának számos akadállyal kellett megbirkóznia az ország újjáépítése során, de azt mindvégig azzal a szemlélettel tette, hogy "csak az életben bízva, türelemmel és kitartással lehet az apró dolgokból nagyot építeni".

Az államtitkár rámutatott: a múlt héten a közös múlt egy másik nagy alakjának, Rákóczi Ferenc borsi szülőhelyének épületét sikerült felújítva átadni, s ezek az eredmények annak a felismerésnek köszönhetőek, hogy "a közös múltunkra építve ma újra közös jövőt építhetünk".



"Mindnyájan itthon vagyunk a Kárpát-medencében, érezzük is hát otthon magunkat benne!" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Hozzátette: IV. Béla szobra emlékeztető jel lesz, amely azt üzeni, hogy "nemzeteink, régiónk megújulásáért, felemelkedéséért mindenkor közös erővel kell cselekednünk", mert csak így lehet tenni azért, hogy a térség, amely évszázadokon át szerves egységként működött, újra egységes erővel emelkedhessen fel.



A magyar uralkodó szobrának felállításának ötletével még hat évvel ezelőtt Stanislav Micev, a helyi Szlovák Nemzeti Felkelés (SNP) Múzeumának igazgatója állt elő, s a javaslat az önkormányzatnál és a helyi lakosok körében is nagyon pozitív visszhangra talált. IV. Béla egészalakos szobra, amely Gáspár Péter alkotása, az Árpád sávos címerű város történelmi központjában kapott helyet. A szobor talapzatára négy nyelven került felirat, szlovákul, latinul, magyarul és angolul.

Potápi Árpád János a besztercebányai szoboravató után, felvidéki programja részeként Érsekújvárban tesz látogatást, ahol átadja Vadkerti Katalinnak a - már tavaly odaítélt, de a járványhelyzet miatt eddig át nem adott - Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat.

MTI