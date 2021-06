Süli: 2029-ben adhatják át kereskedelmi üzemre az új paksi blokkokat

2021. június 25. 19:47

A két új atomerőművi blokk 2029-ben és 2030-ban kezdheti meg kereskedelmi üzemét Pakson - mondta a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter pénteken Szekszárdon.

Süli János a Tolna Megyei Közgyűlés ülésén hozzátette: a kereskedelmi üzemet egy 6-8 hónapos tesztüzem előzi majd meg.



Emlékeztetett: a Paks II Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án adta be a létesítési engedélykérelmet az Országos Atomenergia Hivatalnak, amelynek 12 plusz 3 hónapja van a kérelem elbírálására, ezért várhatóan 2021. szeptember végén kapják meg a létesítési engedélyt - mondta.



Tájékoztatása szerint a teljes erőmű épülete alatt megerősítik, homogénné teszik a talajt. A 22 méter mély munkagödröt úgy kell elkészíteni, hogy vízteleníteni lehessen, és ennek ne legyen hatása a meglévő blokkok biztonságos üzemeltetésére.



Előírták - folytatta -, hogy tesztmunkagödröt készítenek, és egy résfaltesztet is elvégeznek, elősegítve a víztelenítés megoldását.



Ismertetése szerint 26 felvonulási épületre van már engedély, több mint 100 műtárgy készül, köztük 80 épület, üzemek, irodák. Az első épületek állnak, és elkészült a felvonulási terület energiaellátását biztosító hálózat is.



Süli János hangsúlyozta, hogy a Paks II. pénzügyi eredeti és módosított szerződése is nyilvános. A szerződés értéke 12,5 milliárd euró, amelyből 2,5 milliárd a magyar finanszírozás, tízmilliárd orosz rendelkezésre állási hitel. "Amikor az orosz fél teljesít egy munkafázist, akkor mi a teljesítési igazolás alapján kiadjuk neki, hogy számlázásra jogosult, a fővállalkozó ekkor az elvégzett munka értékének megfelelően két számlát küld Magyarországra, egy 80 százalékosat, amelynek értékét az orosz bank utalja át, és egy 20 százalékosat, amelyet a Magyar Államadósság-kezelő Központ Zrt. egyenlít ki - mondta.



Kiemelte: a magyar állam eddig minden kifizetést előtörlesztett, miután a szerződés erre költségmentesen lehetőséget ad.



Megjegyezte, hogy az Európai Bizottság vizsgálata idején 7,35 százalékos profittal számoltak az új blokkok teljes élettartamára, a szén-dioxid-kvóta ár emelkedésének köszönhetően azonban folyamatosan javul az atomenergia versenyképessége.



Kitért arra, hogy a gazdasági bővüléssel párhuzamosan nő Magyarország villamosenergia igénye. A nyári csúcsidejű napi fogyasztásban a legmagasabb érték a minap 6870 megawatt volt, ami közelít a téli csúcsidejű, 7119 megawattos fogyasztáshoz - fűzte hozzá.



A miniszter beszélt arról, hogy Magyarország újraiparosítása folyamatban van, a Dunaújváros melletti akkumulátorgyártásnak, a debreceni és gödi ipari fejlesztéseknek is rendkívül jelentős a plusz villamosenergia-igénye. A két új paksi atomerőművi blokk nélkül hosszú távon nem biztosítható hazánk olcsó és klímabarát áramellátása - szögezte le.



Süli János beszámolt arról is, hogy zajlik a Paks vonzáskörzetében lévő utak felújítása, ez érinti mind Tolna, mind Bács-Kiskun megyét. Idén 32 milliárd forint áll rendelkezésre az atomerőművet határoló települések útfelújításaira. Két éven belül Tolna megye útszakaszainak 60 százaléka, 330 kilométer út újul meg, és 2024. májusra ígérik a kalocsai Duna-híd elkészülését - mondta.



MTI