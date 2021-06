A svájci pénzügyminiszterrel egyeztetett Varga Mihály

2021. június 25. 20:05

Magyarország elutasít minden olyan kezdeményezést, amely adóemeléssel és a versenyképesség romlásával járna, ezért a globális minimumadó elképzelését sem támogatjuk a nemzetközi fórumokon - jelentette ki Varga Mihály, miután Ueli Maurer svájci pénzügyminiszterrel egyeztetett.

Maurer – nzz.ch

A Pénzügyminisztérium pénteki közleménye szerint a magyar tárcavezető kiemelte: Magyarország és Svájc egyetért abban, hogy a globális minimumadó akadályozná az innovációt és a gazdasági növekedést, túl magas a tervezett 15 százalékos adókulcs és a valós gazdasági tevékenységet sem szabadna terhelnie.



Magyarország és Svájc egyaránt elkötelezett az adóügyi szuverenitás és a tisztességes adóverseny mellett.

Ebből fakadóan az OECD által javasolt globális minimumadóról is számos pontban egyezik a két kormány álláspontja - ismertette Varga Mihály. Mint mondta: Magyarország kész részt venni a globális minimumadóról szóló nemzetközi tárgyalásokon, a cél az, hogy minél több tagállam az adóverseny megőrzését támogassa. A visegrádi országok pénzügyminisztereivel kedden már egyeztettük álláspontjainkat, amelyet az OECD és az Európai Unió fórumain is ismertetni fogunk - tette hozzá.



A magyar pénzügyminiszter elmondta: hibának tartanánk, ha az adózást kiiktatnánk a nemzetgazdaságok közötti versenyből, hiszen Magyarország számára a 9 százalékos adókulcs valódi, termelő beruházásokat jelent. Az emelés több ezer magyarországi vállalkozást érintene hátrányosan, amely munkahelyeket is veszélyeztetne.

A magyar kormány válságkezelő intézkedései a munkahelyek megvédésére, a beruházások ösztönzésére és az adócsökkentésekre épültek.

Az adóemelést semmilyen formában nem támogatjuk - ismerteti a szaktárca közleménye.



MTI