EU-csúcs - Von der Leyen: Tízmillió érv van a magyar EU-tagság mellett

2021. június 25. 20:27

Péntek délután véget ért az állam- és kormányfők kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben. Ahogy arról lapunk is írt, az ülést elnöklő Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a pedofília elleni magyar törvényt is vitára bocsátotta csütörtök este. Orbán Viktor az értekezletre érkezve arról nyilatkozott: ő maga kész kritikus kollégái rendelkezésére állni, hiszen szó sincs homoszexuálisokra vonatkozó törvényről. – A törvényünk a gyermekek neveléséről szól – mondta. A liberális holland miniszterelnök, Mark Rutte viszont annak a véleményének adott hangot, hogy amennyiben Magyarország nem vonja vissza a törvényt, akár el is hagyhatja az uniót.

Az EU-intézmények vezetői a csúcstalálkozót követő brüsszeli sajtótájékoztatójukon beszéltek a magyarügyről, Ursula von der Leyen kifejezetten reagált is Rutte fenyegetésére. Mint azt az Európai Bizottság elnöke mondta, a magyar EU-tagságnak pontosan tízmillió oka van, hiszen közel ennyien élnek Magyarországon.

Mindazonáltal Von der Leyen is kritikus volt a törvénnyel kapcsolatosan, emlékeztetett rá, hogy az Európai Bizottság a héten levelet küldött a magyar kormánynak a jogszabállyal kapcsolatos jogi aggályokról. Szerinte az ülésen több országvezető kifejezte, hogy a törvény elfogadása nem fér össze az uniós értékekkel. Charles Michel ennek margóján egyenesen azt mondta: a tagállamoknak bizony el kell fogadniuk a közösségi jog, valamint az európai értékek elsőbbségét.

A belga politikus szerint a magyar törvényről szóló vita nagyon sokszor érzelmektől fűtött volt.

Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron az EU-csúcstalálkozón. Fotó: Európai Tanács

António Costa portugál miniszterelnök, a július elsejével véget érő portugál EU-elnökség vezetője is Rutte oldalára állt: az uniós tagság szerinte is az alapértékek elfogadásától függ. A baloldali politikus az intézményi tájékoztatón emlékeztetett arra is, hogy a héten az Általános Ügyek Tanácsában tartottak meghallgatást a magyar és lengyel jogállamisági eljárásokban.

A csúcstalálkozón diplomáciai források szerint Mateusz Morawiecki lengyel és Janez Jansa szlovén miniszterelnök is egyértelműen a magyar álláspont mellett érvelt.

Morawiecki az értekezletet követően meg is erősítette, hogy az esti vita során elmondta: szó sincs az LMBTQ-személyek elleni fellépésről, Magyarország mindössze a szülők gyermekek nevelésére vonatkozó jogait védi. – Meggyőződésem szerint helyénvaló, hogy a szülők dönthessenek arról, ki és milyen alapon folytathat művelődési, illetve indoktrinációs tevékenységet az iskolákban – húzta alá.

Az országvezetők közül összesen tizenheten a csúcsértekezlet előtt megfogalmazott nyílt levélben álltak ki az LMBTQ-közösség mellett. A dokumentum is látványos földrajzi töredezettségről árulkodik: a visegrádi országok, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Románia és Litvánia országvezetője sem jegyezte a levelet.

Judi Tamara (Brüsszel)

EU-csúcs - Von der Leyen: az EU gazdasági erőfölényben van Oroszországgal szemben

Az EU gazdasági erőfölényben van Oroszországgal szemben, hiszen az csak 5 százalékban járul hozzá az unió importjához, míg fordítva ez több mint 37 százalékot tesz ki - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kétnapos EU-csúcsot záró sajtókonferencián pénteken.

Megjegyezte azt is, hogy Oroszország nagy mértékben függ az kőolajtól és földgáztól, miközben a világ az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmak miatt eltávolodik a fosszilis tüzelőanyagoktól.

Az EU Oroszországgal való viszonyt illetően Von der Leyen arról beszélt, hogy a kapcsolatok negatív spirálba kerültek, főként a moszkvai vezetés uniós tagállamokkal szembeni agresszív akciói miatt, amelyek ellen közösen kell fellépni.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azzal összefüggésben, hogy az uniós tagországok kormányfőinek nem sikerült megállapodniuk az Oroszországgal tervezett, Berlin és Párizs által javasolt csúcstalálkozó megtartásáról, azt mondta: az EU-nak erősnek és egységesnek kell maradnia a Moszkvával fenntartott viszonyt illetően.

"Mélyreható vitán tisztáztuk azokat az elveket, amelyek mentén az Oroszországgal fenntartott kapcsolatainkat alakítani kívánjuk. Célunk, hogy erőteljesebben védjük érdekeinket és értékeinket" - fogalmazott.

Angela Merkel német kancellár a csúcstalálkozóról távozva sajnálatát fejezte ki, hogy uniós kollégái nem fogadták el "teljes egészében" a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó csúcstalálkozó megszervezésére vonatkozó francia-német javaslatot. A kancellár elutasította Mark Rutte holland ügyvivő miniszterelnök ellenérveit, aki szerint Putyin meghívása egy csúcstalálkozóra "meg nem érdemelt jutalom" lenne az orosz elnök számára.

Merkel azzal érvelt, hogy Joe Biden amerikai elnök is "nagyon komoly megbeszélést" tudott folytatni Putyinnal, amiről nem az volt a kancellár benyomása, hogy ez jutalom lett volna az orosz elnök számára".

Emmanuel Macron francia elnök a tagállami vezetők bátorságát megkérdőjelezve azt mondta, ha uniós szinten nem megy, lehetőség van kétoldalú megbeszélést folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

"Brüsszelben túl sok időt fordítunk a formai gondolkodására", holott inkább a haladásra kellene koncentrálni" - mondta.

Utalt arra is, hogy az EU-Oroszország csúcstalálkozó ötletét egyes vezetők egyeztetnék az Egyesült Államokkal, noha - mint mondta - "Joe Biden amerikai elnök sem kért tőlünk véleményt", mielőtt Putyinnal találkozott. Az Egyesült Államok és Oroszország az európai biztonságot közvetlenül érintő fegyverzet-ellenőrzésről tárgyal az európaiak nélkül, "ez nagyon vicces gondolkodásmód a saját hatalmunkról" - tette hozzá a francia elnök.

MNO - MTI