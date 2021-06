Pécs polgármesterét kizárnák a Mindenki Pécsért Egyesületből

2021. június 25. 20:54

Kezdeményezte Pécs polgármesterének kizárását jelölő szervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület (MPE), és megvonta az egyesület nevének használatát 14 önkormányzati képviselőtől. A Fidesz, valamint az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE)-KDNP lemondásra szólította fel a polgármestert és az érintett képviselőket.

Az MPE a közösségi oldalán pénteken megjelent közleményében azt írta: Péterffy Attila polgármester 2019-ben az önkormányzati választások előtt nyilatkozatban vállalta, hogy a város érdekében, demokratikus módon, az átláthatóságot tiszteletben tartva végzi a munkáját, az egyesület értékelése szerint azonban nem teljesítette vállalásait elfogadható szinten.



"Az egyesület színeiben, de önálló pártfrakcióként működő városházi képviselőcsoportok és a polgármester olyan megállapodást kötött, amely lehetővé teszi, hogy a 26 fős közgyűlés mindössze 12 fő támogatásával bármilyen kérdést eldöntsön. A létrejövő frakciószövetség szigorú frakciófegyelemben működik, és a 18 fős frakciószövetség 12 tagjának támogatása esetén fegyelmi szankciókkal bünteti a frakciószövetség azon tagjait, akik a közgyűlésben az így elfogadott állásponttól eltérően szavaznak. Ennek egyértelmű következménye, hogy akár a jelenlegi városvezetést támogató teljes pártfrakciók véleménye is figyelmen kívül hagyható. Úgy gondoljuk, hogy a politikai támogatás egy demokráciában nem lehet kényszer eredménye" - fogalmaztak.



Péterffy Attila a Facebook-oldalán megköszönte az egyesület eddigi támogatását, és felsorolta a másfél év alatt elért sikereket. "Ezek a sikerek és a pécsiek töretlen bizalma is arra biztat, hogy változatlan lendülettel menjünk előre, tovább a megkezdett úton. Pécset vezetni nem csak óriási kihívás, de hatalmas felelősség is. Ennek tudatában fogunk tovább dolgozni, Pécs jövője érdekében" - reagált a polgármester.



A Fidesz képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy "Péterffy Attila súlyos és feloldhatatlan legitimációs válságba került, (...) a pécsiek, köztük saját szavazói helyett és saját politikai közössége ellenében (...) egy szűk érdekcsoportot választott. Ezzel becsapta a választókat (...), akik nem azért támogatták korábban, hogy a szocialisták és pénzembereik, valamint néhány megvett megélhetési politikus érdekét képviselje a városházán. (...) az általa okozott morális és politikai válsághelyzetben Péterffy Attila egyetlen vállalható döntést hozhat: lemond a polgármesteri tisztségéről - fogalmaztak.



Az ÖPE-KDNP-frakció a közleményében többek között arról írt, hogy bár a pécsiek a MPE jelöltjeire szavaztak, a választás után pártfrakciókat alapítottak. Ezután döntéseik nem a városról szóltak, hanem arról, hogy melyik baloldali párt kap több funkciót.



"Ebből a versenyből az MSZP jött ki nyertesnek, de ez sem volt nekik elég, kigolyózták a DK alpolgármesterét és a Momentum képviselőit, mert nem vállalták fel a politikai pénz- és funkcióosztogatást. Néhány hónapja ezt 12 pontban kifogásolta 7 baloldali képviselő is" - közölték, egyben lemondásra szólították fel a polgármestert és az érintett baloldali képviselőket.



A 2019-es önkormányzati választáson az MPE jelöltjei - a polgármesteri cím elnyerése mellett - 16 egyéni és 1 listás mandátumot szereztek meg, a Fidesz-KDNP-ÖPE két egyéni és öt listás, az LMP 1 listás mandátumhoz jutott.



MTI